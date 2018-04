Yenişehir İbrahim Orhan MYO’da Kariyer Günleri başladı

Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1. Kariyer ve Gelişim Günleri başladı.

Programın açılışına Yenişehir Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi ve Orhan Holding 13. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi gezildi.

Ulcay, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için üretmek zorunda olduğunu vurguladı. Turizm, inşaat sektörüne yatırım ve AVM yaparak ülkelerin kalkınmasının mümkün olmadığının altını çizen Rektör Ulcay, “Bu her alanda böyledir. Siz, üretmeden tüketmeye kalkarsanız, size ürettiği malları satanlar bir gün elinizdekileri de alırlar. Dünya ticaretinde de bu durum böyledir. O zaman ülkesini seven her birey üzerine düzen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Öğrencilerimiz de yöneticilerimiz de aynı kararlılıkla çalışmalarını yürütmek zorundalar. Hepimizin çıtası en yukarıda olmak zorundadır” dedi.

Seyitoğlu ise, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilere ve eğitim veren akademisyenlere önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Ara elemanın büyük büyük bir önem taşıdığına değinen Kaymakam Seyitoğlu, “Her şeyden önemlisi aranan eleman olmak. Bu ülkede ne olursanız olun rekabet ortamı içinde yaşıyorsunuz. Büyük bir ülkeyiz, öğrencilerimiz iyi yetişiyor ve 7 milyondan fazla öğrencimiz eğitim görüyor. Ama bunların içinde kim kazançlı bence buna bakmak lazım. İşte bu noktada aranan eleman olmak lazım. Aranan eleman olmak içinde bu genç yaşınızda beyinleriniz açıkken daha fazla üretmeli, daha fazla çalışmalı ve daha fazla kendinizi geliştirmelisiniz” diye konuştu.

Çelik de, gecelerini gündüzlere katarak vatandaşlara kaliteli hizmetler getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Başarının temel sırrının gerçek anlamda arzulamak olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bizden sonra gelecek kuşaklar çok daha donanımlı olmak zorunda. Belirli bir maratondayız. Eğer sizler tam donanımlı bir şekilde kendinizi yetiştiremezseniz yarı yolda kalmak mümkün. Bu ülkede hepimizin çok daha fazla çalışmaya ihtiyacı var. Allah’ıma hamdolsun ki ülke olarak çok güzel bir noktaya geldik. Öncelikle ilçe nezdinde otomotiv test merkeziyle ilgili yaptığımız çalışmalarda ileri bir noktaya geldik. Böyle bir projenin böyle bir ilçede olması siz değerli evlatlarımız için büyük önem taşıyor. En azından kendi bölgemizin ayaklanması için bu tarz projelere hepimizin ihtiyacı var” dedi.

Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sincik, bugüne kadar 3 bin 500’ün üzerine mezun verdiklerini açıkladı. Memleketin vasıflı ara eleman ihtiyacını karşılamak hususunda önemli bir görev üstlendiklerini söyleyen Müdür Mehmet Sincik, halihazırda 9 bölümde 11 programda 1150 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam ettiklerini kaydetti.

Törenin sonunda eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur ve onur belgeleri protokol tarafından takdim edildi. Yenişehir İbrahim Orhan MYO tarafından ilk kez düzenlenen ve dört gün sürecek olan organizasyonda alanında uzman konuklar ve konuşmacılar öğrencilerle bir araya gelecek.