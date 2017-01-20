2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci yarı döneminin tamamlanması dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım dün sendika binasında bir basın açıklaması yaptı. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci kanaat döneminin sona erdiğini dile getiren Başkan Yıldırım, bundan dolayı başta öğretmenler olmak üzere, bütün eğitim çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik ederek, öğrencilerin de asude bir yarıyıl geçirme temennisinde bulundu.

GELİŞMİŞ BİR KİŞİLİK MÜFREDATLA İLGİLİ

Müfredat değişikliğini önemsediklerini belirten Başkan Yıldırım, “Kamuoyunun gündeminde olan müfredat değişikliğini son derece önemsiyoruz. Bu anlamda ideolojik kaygıların uzağında, pedagojik ilkeler ışığında yeni bir müfredatın kaçınılmaz olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. İthal programlarla, millî ruhtan yoksun müfredatlarla sorunlarımızı çözemeyeceğimiz, medeniyet değerlerinden habersiz nesillerle muasır medeniyetler seviyesine çıkamayacağımız gerçeğinin altını çizmemiz gerekiyor. Eğitimin asıl amacı ve işleyişi; çocuklarımıza öğreteceğimiz bilgi, onlara kazandıracağımız erdemli davranışlar, aşılayacağımız millî bir ruh, yerli bir kimlik ve evrensel felsefi değerlerle gelişmiş bir kişilik tamamıyla müfredatla ilgilidir” şeklinde konuştu.

MODERNLEŞMECİ PROJE…

“Eğitime önem vermeyen bir milletin varoluş iddiası sağlam temellere dayanmaz. Çünkü inanç, bilgi, karakter ve başarı bakımından sağlam nesiller ancak eğitim yoluyla yetiştirilebilir” diyen Başkan Yıldırım, “Modern Türkiye’nin kurulma sürecinde, eğitim siyasal elitlerin elinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, modern, seküler bir toplum ve birey inşa etmenin temel aracı olarak görülmüştür. Cumhuriyet döneminin elitleri, dini bağların güçlü olduğu maneviyatçı bir toplumdan seküler bir ulus inşa etmek hedefiyle hareket etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir kimlik, ulus ve devletin oluşturulmasını hedefleyen bu modernleşmeci proje, Kemalizm olarak tanımlanmıştır. Kemalizm, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitim sisteminin üzerindeki kurucu etkisini sürdürmüştür. Bu ideoloji, devleti önceleyen, bireyi ikinci plana atan, farklılıklara izin vermeyen ve tek tipçi bir eğitim anlayışını dayatmaktadır” ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLER

Eğitim-Bir-Sen olarak önerilerini kamuoyuyla paylaşan Başkan Yıldırım, şunları dile getirdi:

“Eğitim sistemini düzenleyen en üst temel belge olan anayasadan başlanarak ilgili tüm mevzuat değiştirilmelidir. Müfredatın öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alan, tek tipçiliği dayatmayan bir şekilde tasarlanması elzemdir. Yeni Türkiye ve demokratikleşme vizyonu, öğretim programlarıyla bütünleştirilmelidir. 1960, 1971, 1980 ve 1997’de yaşanan askeri darbelerin demokrasinin gelişimine ve hayatın olağan akışına yaptıkları olumsuz etkilere öğretim programlarında geniş yer verilmelidir. Talim ve Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıntılı öğretim programları yerine standartlar benimsenmelidir. Empatik ve eleştirel bir millî tarih/kültür anlayışı benimsenmelidir. Din eğitimi, toplumsal talepler temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Öğretim programları geliştirme süreci sürekli izlenmeli ve katılımcı bir şekilde geliştirilmelidir. Öğretim programının ana çerçevesini oluşturacak hayat becerileri, değerler eğitimi katılımcı bir şekilde belirlenmelidir. Öğretim programlarında yer verilecek konular hayatla ve ihtiyaçlarla ilişkili, öğrenmeyi özendirici ve ilgi uyandırıcı olmalıdır.”

MUTLU SARIGÜL