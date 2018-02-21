YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YDUS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş bitti. YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı. YDUS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için detaylar haberimizde. Sonuçları öğrenmek için ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresine girmek gerekiyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Şubat 2018 tarihinde saat 17:05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Tarayıcınızın adres satırı https://sonuc.osym.gov.tr ile başlamıyorsa TC kimlik numaranızı ve şifrenizi kesinlikle girmeyiniz.

Kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaranızın ve şifrenizin hiç kimse ile paylaşılmaması ve ÖSYM dışındaki sitelere girilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2017-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

25 Ocak - 1 Şubat 2018 tarihleri arasında alınan 2017- YDUS tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. (Dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.) Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Şubat 2018 tarihinde saat 17:05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı nedir?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmekti.