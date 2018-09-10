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YDS SONA ERDİ

Adayların heyecanla beklediği YDS dün gerçekleştirildi. Malatya’dan da yüzlerde kişi bu sınava katılım gösterdi.

YDS SONA ERDİ

Adayların heyecanla beklediği YDS dün gerçekleştirildi. Malatya’dan da yüzlerde kişi bu sınava katılım gösterdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:40
YDS SONA ERDİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Dün yapılan sınavda adaylar ter döktü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusçadan oluşan testlerde, adaylar seçtikleri bir sınava katılım gösterdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, “9 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Sınav Giriş Belgesi (2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş Belgesi) sınava girerken yanınızda olmalıdır. Bu belgede fotoğrafınız, sınava gireceğiniz merkezin adresi ve salon numarası yazılı olacaktır” denilerek şu hatırlatmalar yapılmıştı.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. busabahmalatya.com

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