Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak için girilmesi zorunlu olan sınavlardan olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı başvurularına az kaldı. YDS için başvurular ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak için girilmesi zorunlu olan sınavlardan olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı başvurularına az kaldı. YDS için başvurular ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 07:25
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular için adaylar gerekli başvuru formlarını doldurduktan sonra başvurularını yapacak ve daha sonra sınav ücretlerini yatıracaklar.

Yine adaylar, 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

BAŞVURU MERKEZLERİNDE RESMİ BELGELER YANINIZDA OLSUN!

Başvuru merkezleri tarafından eğitim bilgileri alanında bilgi girişinin yapılabilmesi için, adayın eğitim bilgilerini gösteren resmi belgelerin (diploma, mezuniyet belgesi vb.) başvuruda adayın yanında bulunması gerekiyor. Eğitim bilgileri, Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek sisteme kaydedileceği duyuruldu ve bu nedenle adayların başvuru merkezine giderken güncel eğitim bilgilerine ait resmi belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu diye bildirildi.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 24.01.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
Yds IlkbaharYds
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
39 ÖĞRETMENE YÖNELİK...
39 ÖĞRETMENE YÖNELİK...
KIZ LİSESİ 2. DÖNEME HAZIR
KIZ LİSESİ 2. DÖNEME HAZIR
KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim