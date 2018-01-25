YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular için adaylar gerekli başvuru formlarını doldurduktan sonra başvurularını yapacak ve daha sonra sınav ücretlerini yatıracaklar.

Yine adaylar, 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

BAŞVURU MERKEZLERİNDE RESMİ BELGELER YANINIZDA OLSUN!

Başvuru merkezleri tarafından eğitim bilgileri alanında bilgi girişinin yapılabilmesi için, adayın eğitim bilgilerini gösteren resmi belgelerin (diploma, mezuniyet belgesi vb.) başvuruda adayın yanında bulunması gerekiyor. Eğitim bilgileri, Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek sisteme kaydedileceği duyuruldu ve bu nedenle adayların başvuru merkezine giderken güncel eğitim bilgilerine ait resmi belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu diye bildirildi.busabahmalatya.com