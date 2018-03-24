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YDS GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirildi.

YDS GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirildi.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 14:32
YDS GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

2018-YDS İlkbahar Dönemi sınava giriş belgeleri sorgulama... ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 1 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YDS İlkbahar Dönemi için başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. 2018-YDS ilkbahar dönemi için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2018-YDS İlkbahar Dönemi soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak uygulanacak. Adaylar, bu doğrultuda hazırlanan kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

2018 YDS lkbahar Dönemi Sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak

2018 YDS SINAVINDA KAÇ SORU YER ALACAK?

80 soru yer alacak.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

180 dakika

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

İHA

Son Güncelleme: 24.03.2018 14:34
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YDS Sınava Giriş Yerleri AçıklandıYds
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