YDS başvuruları başladı

Konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan başvuru duyurusu şöyle:

“2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) 2 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 2-10 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek’te yer alan Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.”

YDS 2018 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

ÖSYM kayıtlarında adaylara ait eğitim bilgileri, arşiv bilgisinin oluşturulabilmesi ve bu bilgilerin diğer sınavlar/yerleştirmelerde de kullanılabilmesi amacıyla başvuru aşamasında alınmaktadır. Bu amaçla; Başvuru Merkezlerince eğitim bilgileri alanında bilgi girişinin yapılabilmesi için, adayın eğitim bilgilerini gösteren resmi belgenin/belgelerin (diploma, mezuniyet belgesi vb.) başvuruda adayın yanında bulunması gerekmektedir. Eğitim bilgileri, Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek sisteme kaydedilecektir. Bu nedenle adayların başvuru merkezine giderken güncel (en son) eğitim bilgilerine ait resmi belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi