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YDS 2018 ilkbahar sınavı ne zaman ?

Başvurular hangi gün başlayacak ? 2018 YDS sınav tarihi Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak için girilmesi zorunlu olan sınavlardan birisi olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ( YDS ) başvuruları için az bir zaman kaldı. YDS için başvurular ÖSYM 'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar gerekli başvuru formlarını doldurduktan sonra başvurularını yapacak ve daha sonra sınav ücretlerini yatıracaklar. YDS 2018 ile ilgili tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

YDS 2018 ilkbahar sınavı ne zaman ?

Başvurular hangi gün başlayacak ? 2018 YDS sınav tarihi Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak için girilmesi zorunlu olan sınavlardan birisi olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ( YDS ) başvuruları için az bir zaman kaldı. YDS için başvurular ÖSYM 'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar gerekli başvuru formlarını doldurduktan sonra başvurularını yapacak ve daha sonra sınav ücretlerini yatıracaklar. YDS 2018 ile ilgili tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 17:28
YDS 2018 ilkbahar sınavı ne zaman ?

YDS 2018 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

ÖSYM kayıtlarında adaylara ait eğitim bilgileri, arşiv bilgisinin oluşturulabilmesi ve bu bilgilerin diğer sınavlar/yerleştirmelerde de kullanılabilmesi amacıyla başvuru aşamasında alınmaktadır. Bu amaçla; Başvuru Merkezlerince eğitim bilgileri alanında bilgi girişinin yapılabilmesi için, adayın eğitim bilgilerini gösteren resmi belgenin/belgelerin (diploma, mezuniyet belgesi vb.) başvuruda adayın

yanında bulunması gerekmektedir. Eğitim bilgileri, Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek sisteme kaydedilecektir. Bu nedenle adayların başvuru merkezine giderken güncel (en son) eğitim bilgilerine ait resmi belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

2018 YDS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 7 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

2018 YDS SINAV TARİHİ NE ZAMAN? SAATİ KAÇTA ?

2018 YDS lkbahar Dönemi Sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak

2018 YDS SINAVINDA KAÇ SORU YER ALACAK?

80 soru yer alacak.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

180 dakika

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

İHA

Son Güncelleme: 01.02.2018 17:46
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YdsYDS 2018 Ilkbahar Sınavı
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