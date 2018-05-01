Yazar Hasan Aykanat Vatandaşlarla Buluştu

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi M. Fatih Kahraman, Malatyalı şairler ve yazarlar, şiire ve yazmaya ilgi duyan vatandaşlar ve sunumlarını yapmak üzere Şair-Yazar Hasan Aykanat katıldı.

Programın açılış konuşmasında Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi M. Fatih Kahraman, Şair-Yazar Hasan Aykanat’ın çok önemli çalışmalara yaptığını belirterek, Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım programın bu haftaki konuğu olmasından dolayı kendilerine teşekkür etti.

AYKANAT HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Programa hayat hikâyesini anlatarak başlayan Hasan Aykanat, hayatı boyunca birçok programda sunuculuk yaptığını veya şiirler okuduğunu ifade ederek, yazarlık hayatı boyunca,‘Terazinin Dengeleri’, ‘Dilimizin Altındaki Bakla’ ve ‘Şiir Derlemeleri’ adında 3 kitap çıkardığını söyledi.

Malatya adına birçok esere imza attığını ifade eden Aykanat, eserlerinde kullandığı dili ve yazma tekniğinden bahsederek yazmış olduğu şiirleri katılımcılara okudu. Program sonunda konferansa katılan şiire ve yazmaya merak duymuş vatandaşlar sunumlarında dolayı Hasan Aykanat’a teşekkür ettiler.(Bülten)