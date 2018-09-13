YARIN SON GÜN

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Malatya’dan da yüzlerce adayın beklediği bahsi geçen tercihler, elektronik ortamda yapılıyor.

Öte yandan adaylar DGS’de tercih yapmak istedikleri lisans programlarını; öncelikle puanlarına, üniversitelerin kontenjan sayılarına ve istek sırasına göre listelerini hazırlayabilirler. Adayların ön lisans mezuniyet alanlarına göre, dikey geçiş yapılabilecek lisans programları hakkında ayrıntılı araştırma yapmaları gerekiyor. İlgili ön lisans programından mezun ya da mezun olacak adayların hangi lisans programlarını tercih edecekleri ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Kılavuzu’nda Tablo-2’de belirtiliyor. DGS tercihlerinde aday, tercih listesinin tamamını doldurmak zorunda değil.

YÜZDE 50’Sİ YENİ MEZUN

ÖSYM tarafından 2017 yılında yayımlanan DGS raporlarına göre sınava katılan adayların yaklaşık yüzde 50'sinin yeni mezunlar olduğu, yüzde 70'e yakın kısmının ise son 3 yılda mezun olan adaylardan oluştuğu bilgisi yer aldı.

DGS NEDİR?

Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.

DGS’ye KİMLER BAŞVURMALIDIR?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir

DGS SINAVININ KAPSAMI NEDİR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Testte 120 soru yer alıyor. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmuyor.

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