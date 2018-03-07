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YARDIMCI DOÇENTLİK KALKTI MI?

Yardımcı doçentlik kalktı mı? Doçentlik nasıl olacak?7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla beraber yükseköğretim kurumlarında birçok değişiklik meydana geldi. 'Doktor öğretim üyesi' kadrosu getirilirken yardımcı doçentlik kalktı mı? Doçentlik nasıl olacak? Yükseköğretim sisteminde ne değişti gibi sorular akıllara geldi. İşte yeni yasa ile merak edilenler haberimizde...

YARDIMCI DOÇENTLİK KALKTI MI?

Yardımcı doçentlik kalktı mı? Doçentlik nasıl olacak?7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla beraber yükseköğretim kurumlarında birçok değişiklik meydana geldi. 'Doktor öğretim üyesi' kadrosu getirilirken yardımcı doçentlik kalktı mı? Doçentlik nasıl olacak? Yükseköğretim sisteminde ne değişti gibi sorular akıllara geldi. İşte yeni yasa ile merak edilenler haberimizde...

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 17:46
YARDIMCI DOÇENTLİK KALKTI MI?

YARDIMCI DOÇENTLİK KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı, yardımcı doçentliğin kaldırılmasını içeren 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; “yardımcı doçentlik” kadrosu yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosu ihdas edildi.Doktor öğretim üyesi; doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanacak.

Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükler tarafından ilan edilecek. Bu kadrolara fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdürler; biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek, bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isteyecek. Dekan veya ilgili müdür, yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacak.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak. Kurul; ÜAK Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer ve güzel sanatlar alanından bir olmak üzere 11 üyeden oluşacak. ÜAK, doçentlik başvurularında ilgili bilim ve sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını değerlendirerek, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı verecek. Doçentlik başvuruları, ÜAK tarafından belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılacak.

DOÇENTLİK BAŞVURUSU NASIL OLACAK?

Doçentlik başvuruları için “Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. YÖK tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak. Doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine YÖK tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak” şartları aranacak.

Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süreyle atanacak. 

İHA

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