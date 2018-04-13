Velilerden okulun kapatılacağı söylentilerine tepki

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin 3 yıl içerisinde kademeli olarak kapatılacağı ve öğrencilerin başka liselere yerleştirileceği söylentilerine tepki gösteren veliler, okul önünde basın açıklaması yaptı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin hemen yanında bulunan Çağatay Uluçay İlkokulu ve ortaokulundaki kadro yetersizliği nedeniyle birleştirileceği ve 3 yıl içerisinde kademeli olarak kapatılacağı söylentileri velilerin tepkisine neden oldu. Öğrenciler okul bahçesinde toplanırken, yaklaşık 200 veli de okulun dışında toplanarak basın açıklaması yaptı. Veliler adına basın açıklamasını yapan Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Yürdem, "Çok sevdiğimiz yavrularımızın bir oldu bittiyle şehrin ücra bir köşesine sığıntı gibi gönderilmek istendiği duyumunu almış bulunmaktayız. Bu durum bizi çok izledi. Buna gerekçe olarak yanımızdaki Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu’nun kadrosunun çok dolu olduğunu biliyoruz. Okulun giriş çıkış saatlerinde servis araçlarının okul önünde sıralandığını da biliyoruz. Çağatay Uluçay’da okuyan öğrencilerin adreslerinin bu okula uyup uymadığını da araştırılmasını istiyoruz" dedi.

"Bu liseyi göz göre göre kapatamayız"

Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu’nun adrese dayalı kayıt sistemiyle yeterli olacağını söyleyen Yürdem, "Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu’nun adrese dayalı öğrencileri kayıt yapılsa okul zaten öğrencilere yetecektir. Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin öğrencileri hiç rahatsız edilmeyecektir. Buna rağmen Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Manisa merkezinin ortasında tek merkezi lisedir. Yıllardır oturmuş köklü bir lisedir. Zaten adrese dayalı olduğu için bu lisenin Çağatay’dan çıkan bütün öğrencilerin Saruhanbey’den Murat Germen’den çıkan bütün öğrencilerin bu liseye ihtiyacı var. Bu liseyi göz göre göre kapatamayız" ifadelerini kullandı.

Okulun kapatılması ya da taşınması halinde ekonomik olarak servis ücretlerini de karşılayamayacaklarını aktaran Yürdem, "Biz bu ekonomik şartlarda çoğu velimiz asgari ücretle çalışıyorken okul taşınırsa aylık 500 lira servis ve üzerine yemek masrafı çıkarılacak. Veliler üzgün. Bunu gören çocukların psikolojileri bozuldu. Bayılan dahi oldu. Çocuklarımız ders yapmıyorlar. Okullarından soğudular. Okumak istemiyorlar. Biz eğitime bu kadar koştururken, çocuklarımızı eğitimden uzaklaştırıyoruz" diye konuştu.

"Cumhuriyet’in bir kayba, Manisa’nın bir kayba uğramasına izin vermeyeceğiz"

Velilerin basın açıklamasına destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Siyasi kimliğimizle değil, seçim bir gün hayat her gün devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekiliyiz ama aynı zamanda Manisa Milletvekiliyiz. Burada arkamızdaki okulda her görüşten velinin öğrencileri var. Milli Eğitim adı üstünde milli bir politika olması gerekir. 4+4+4 olduğunda bu okulların yetmeyeceğini, ayrılacağını, bazı okulların kapanacağını, birçok okulun öğrencisinin mağdur olacağını hep söylemiştik. Bugün ortaya çıkan tablo ortada. Okul aile birliğinin başkanı, yönetim kurulu üyeleri dün telefon açtılar. Heyecandan konuşamıyorlardı. Telefonda ağlıyorlardı. Okulun 3 yıl içerisinde kademeli olarak kapatılacağını öğrenmişlerdi. Bu konuda onlara destek olmak için buraya geldik. Manisa’daki tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu okul geleneği gereği, adı gereği, varlığı gereği Manisa için olmazsa olmaz okullardan bir tanesidir. Öğrencilerimizin bağırdıkları, ’Cumhuriyet dimdik ayakta’ dediği, Cumhuriyeti kuran bu okuldaki tüm öğrencilerin dedeleridir, dedelerinin babalarıdır. Cumhuriyet kurulurken nasıl hep birlikte olduysak, Cumhuriyet Anadolu Lisesini savunurken de hep birlikte olacağız. Öğrencilerimizin sürgün edilmesine okullarından edilmesine bu güzel okulun isminin değiştirilmesine, Cumhuriyet’in bir kayba, Manisa’nın bir kayba uğramasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, Eğitim-İş Şube Başkanı Cem Ok da katıldı.