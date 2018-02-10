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UZAKTAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Uzaktan eğitim nedir, Uzaktan eğitim yüksek lisans'da öğrencilik haklarından yararlanılabilir mi? Uzaktan eğitim yüksek lisans programları olan üniversiteler hangileri? Hepsi bu haberimizde

UZAKTAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Uzaktan eğitim nedir, Uzaktan eğitim yüksek lisans'da öğrencilik haklarından yararlanılabilir mi? Uzaktan eğitim yüksek lisans programları olan üniversiteler hangileri? Hepsi bu haberimizde

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 12:18
UZAKTAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim kişinin tamamen bilgisayar karşısında yüksek lisans eğitimi almasına yönelik günümüz teknolojisine uygun bir lisansüstü programdır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi(Tezli)

Akdeniz Üniversitesi

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Altınbaş Üniversitesi

İşletme Yüksek Lisans Programı

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Amasya Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Öğretim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Anadolu Üniversitesi

Uzaktan Öğretim Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ankara Üniversitesi

Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Atatürk Üniversitesi

Güvenlik Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Atılım Üniversitesi

İngilizce e-MBA

Türkçe e-MBA

Bahçeşehir Üniversitesi

E-Öğretim Teknolojileri

E-İngiliz Dili Eğitimi

Uzaktan Öğretim İnsan Kaynakları Yönetimi

Uzaktan Öğretim Pazarlama

e - MBA

e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Bartın Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme

Girişimcilik

Orman Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Başkent Üniversitesi

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Beykent Üniversitesi

İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

Bankacılık ve Finans

Bülent Ecevit Üniversitesi

İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Sınıf Öğretmenliği

Çankaya Üniversitesi

Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Eğitim

Çukurova Üniversitesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama

İşletme ve Teknoloji Yönetimi

Muhasebe

Bankacılık ve Finans

Dicle Üniversitesi

İlaç Kimyası

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Kalite Yönetimi

İngilizce İşletme Yönetimi

Deniz Turizmi

Maliye Bölümü

Ege Üniversitesi

E-MBA Programı

Lojistik Yönetimi

İktisat

Finans Ekonomisi ve Yönetimi

Eğitim Programları ve Öğretim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Gazi Üniversitesi

Adli Bilişim

Bilgisayar Bilimleri

Bilişim Sistemleri

Sağlık Bilişimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Eğitimi

Elektronik – Bilgisayar Eğitimi

Sağlık Kurumları Yönetimi

Gaziantep Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Işık Üniversitesi

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)

İnönü Üniversitesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

İstanbul Arel Üniversitesi

Yönetim ve Organizasyon

 İşletme Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

Muhasebe ve Finansman

Pazarlama

İstanbul Aydın Üniversitesi

E-İşletme

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim

e-MBA Türkçe

e-MBA İngilizce

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Sağlık Kuruluşları Yönetciliği

İşletme Yönetimi E-MBA

İstanbul Kültür Üniversitesi

eMBA (Tezli / Tezsiz)

 eLojistik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Onay Bekleniyor-Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

İstanbul Medipol Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

İstanbul Üniversitesi

(e-MBA)

Enformatik

Finansal Ekonometri

Sermaye Piyasası Uzmanlığı

Müze Yönetim Bilim Dalı

Kültürel Miras Alanlarının Yönetim Bilim Dalı

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İşletme

Kamu Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Dış Ticaret ve Kambiyo

Karabük Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

İşletme

Kamu Yönetimi

Girişimcilik

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kamu Yönetimi

İşletme (e-MBA)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Teknolojileri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Kastamonu Üniversitesi

Finansal Raporlama Ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yönetim Ve Organizyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kırklareli Üniversitesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Turizm İşletmeciliği Yönetimi

Kocaeli Üniversitesi

İşletme Tezsiz

Maltepe Üniversitesi

E-MBA (Türkçe)

E-MBA (İngilizce)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Mühendislik Yönetimi

Kamu Yönetimi

Maliye

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Marmara Üniversitesi

Mühendislik Yönetimi

İş Güvenliği

Mersin Üniversitesi

Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yonetimi

İşletme

Kadın Araştırmaları

İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışma

Kalite Yönetimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İşletme

Namık Kemal Üniversitesi

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Okan Üniversitesi

İşletme

Muhasebe ve Denetim

Bankacılık

Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme

Lojistik Yönetimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Biyoloji

Matematik

Yerel Yönetimler

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Sağlık Yönetimi

Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Enformatik Online

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sakarya Üniversitesi

İşletme

 Kamu Yönetimi

Mahalli İdareler ve Şehircilik

Maliye

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Finans ve İktisat

Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Turizm İşletmeciliği

 Bilişim Teknolojileri

Mühendislik Yönetimi

Bilişim Sistemleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Kalite Yönetimi

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı

Önleyici Rehberlik

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Selçuk Üniversitesi

İşletme

Süleyman Demirel Üniversitesi

İşletme Yöneticiliği

Sağlık Yönetimi

İktisat

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Trakya Üniversitesi

İşletme

Muhasebe ve Denetim

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yalova Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İşletme

İHA

Son Güncelleme: 10.02.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimUzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları
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