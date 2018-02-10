UZAKTAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Uzaktan eğitim nedir, Uzaktan eğitim yüksek lisans'da öğrencilik haklarından yararlanılabilir mi? Uzaktan eğitim yüksek lisans programları olan üniversiteler hangileri? Hepsi bu haberimizde