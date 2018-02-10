UZAKTAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Uzaktan Eğitim Nedir?
Uzaktan eğitim kişinin tamamen bilgisayar karşısında yüksek lisans eğitimi almasına yönelik günümüz teknolojisine uygun bir lisansüstü programdır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi(Tezli)
Akdeniz Üniversitesi
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Altınbaş Üniversitesi
İşletme Yüksek Lisans Programı
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Amasya Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Öğretim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Anadolu Üniversitesi
Uzaktan Öğretim Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Ankara Üniversitesi
Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Atatürk Üniversitesi
Güvenlik Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Atılım Üniversitesi
İngilizce e-MBA
Türkçe e-MBA
Bahçeşehir Üniversitesi
E-Öğretim Teknolojileri
E-İngiliz Dili Eğitimi
Uzaktan Öğretim İnsan Kaynakları Yönetimi
Uzaktan Öğretim Pazarlama
e - MBA
e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Bartın Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme
Girişimcilik
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Başkent Üniversitesi
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
Beykent Üniversitesi
İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim
İşletme
Yönetim Bilişim Sistemleri
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
Bankacılık ve Finans
Bülent Ecevit Üniversitesi
İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Sınıf Öğretmenliği
Çankaya Üniversitesi
Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Eğitim
Çukurova Üniversitesi
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama
İşletme ve Teknoloji Yönetimi
Muhasebe
Bankacılık ve Finans
Dicle Üniversitesi
İlaç Kimyası
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Kalite Yönetimi
İngilizce İşletme Yönetimi
Deniz Turizmi
Maliye Bölümü
Ege Üniversitesi
E-MBA Programı
Lojistik Yönetimi
İktisat
Finans Ekonomisi ve Yönetimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Gazi Üniversitesi
Adli Bilişim
Bilgisayar Bilimleri
Bilişim Sistemleri
Sağlık Bilişimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Eğitimi
Elektronik – Bilgisayar Eğitimi
Sağlık Kurumları Yönetimi
Gaziantep Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Yönetimi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Işık Üniversitesi
İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)
İnönü Üniversitesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
İstanbul Arel Üniversitesi
Yönetim ve Organizasyon
İşletme Yönetimi
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
Muhasebe ve Finansman
Pazarlama
İstanbul Aydın Üniversitesi
E-İşletme
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim
Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim
e-MBA Türkçe
e-MBA İngilizce
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Sağlık Kuruluşları Yönetciliği
İşletme Yönetimi E-MBA
İstanbul Kültür Üniversitesi
eMBA (Tezli / Tezsiz)
eLojistik
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Onay Bekleniyor-Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Yönetimi
İstanbul Üniversitesi
(e-MBA)
Enformatik
Finansal Ekonometri
Sermaye Piyasası Uzmanlığı
Müze Yönetim Bilim Dalı
Kültürel Miras Alanlarının Yönetim Bilim Dalı
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İşletme
Kamu Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Dış Ticaret ve Kambiyo
Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
İşletme
Kamu Yönetimi
Girişimcilik
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kamu Yönetimi
İşletme (e-MBA)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Teknolojileri
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Kastamonu Üniversitesi
Finansal Raporlama Ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Yönetim Ve Organizyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kırklareli Üniversitesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Turizm İşletmeciliği Yönetimi
Kocaeli Üniversitesi
İşletme Tezsiz
Maltepe Üniversitesi
E-MBA (Türkçe)
E-MBA (İngilizce)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Yönetimi
Kamu Yönetimi
Maliye
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Marmara Üniversitesi
Mühendislik Yönetimi
İş Güvenliği
Mersin Üniversitesi
Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yonetimi
İşletme
Kadın Araştırmaları
İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışma
Kalite Yönetimi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İşletme
Namık Kemal Üniversitesi
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
Okan Üniversitesi
İşletme
Muhasebe ve Denetim
Bankacılık
Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme
Lojistik Yönetimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Biyoloji
Matematik
Yerel Yönetimler
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
Sağlık Yönetimi
Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Online
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sakarya Üniversitesi
İşletme
Kamu Yönetimi
Mahalli İdareler ve Şehircilik
Maliye
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Finans ve İktisat
Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Turizm İşletmeciliği
Bilişim Teknolojileri
Mühendislik Yönetimi
Bilişim Sistemleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Kalite Yönetimi
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
Önleyici Rehberlik
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Selçuk Üniversitesi
İşletme
Süleyman Demirel Üniversitesi
İşletme Yöneticiliği
Sağlık Yönetimi
İktisat
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Trakya Üniversitesi
İşletme
Muhasebe ve Denetim
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Yalova Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İşletme
İHA