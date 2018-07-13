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Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi

İnönü Üniversitesinde profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.

Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi

İnönü Üniversitesinde profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:03
Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi

Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, senato üyeleri ve unvanda yükselen akademisyenler katıldı.

Akademisyenler Doç. Dr. Elif Apohan ve Doç. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım profesörlük, Dr. Öğr. Üyesi Eylem Şentürk Kara, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Çekiç Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Onur Zahal, Dr. Öğr. Üyesi Medet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Fikret Birdişi ise doçentlik unvanına yükseldi.

Unvanda yükselen akademisyenleri tebrik eden Rektör Kızılay daha sonra profesörlük ve doçentlik unvanı alan akademisyenlere cübbelerini giydirdi. ( busabahmalatya.com )

İHA

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