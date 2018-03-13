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Ünlü TV spikeri Samsun’da beden dili eğitimi verdi

Öğrencileri farklı alanlarda, konularında uzman isimlerle buluşturmaya devam eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Pegem Akademi’nin organizasyonuyla ünlü TRT Spikeri Zafer Kiraz’ı konuk etti....

Ünlü TV spikeri Samsun’da beden dili eğitimi verdi

Öğrencileri farklı alanlarda, konularında uzman isimlerle buluşturmaya devam eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Pegem Akademi’nin organizasyonuyla ünlü TRT Spikeri Zafer Kiraz’ı konuk etti....

13 Mart 2018 Salı 20:19
Ünlü TV spikeri Samsun’da beden dili eğitimi verdi

Öğrencileri farklı alanlarda, konularında uzman isimlerle buluşturmaya devam eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Pegem Akademi’nin organizasyonuyla ünlü TRT Spikeri Zafer Kiraz’ı konuk etti.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) akademisyenler ve salonu dolduran çok sayıda öğrenciyle bir araya gelen ünlü Spiker Zafer Kiraz “Mülakat Teknikleri, Beden Dili Eğitimi” temalı interaktif söyleşisinde genel olarak diksiyon eğitimi, algı yönetimi, beden dili, etkili konuşma, renklerin dili, empati kurma gibi konularda bilgiler verirken iletişimde ve mülakatta dikkat edilmesi gereken püf noktaları uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.

Söyleşisinde 34 yıldır yayın dünyasının içinde olduğuna işaret eden spiker Kiraz, grup derslerinin yanı sıra bu tür etkinlikler vasıtasıyla birçok kişiye ulaşıp tecrübelerini aktardığını söyledi. Ünlü spiker Kiraz, “Türkçede 128 bin kayıt altında bulunan kelime olmasına ve 620 bin söz varlığına rağmen toplumun, gündelik yaşamda 40 ile 70 kelime arasında değişen bir söz dağarcığıyla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da insanların birbirini anlamakta güçlük çekiyor. Türkçemizin zenginliğine karşın toplum olarak 40-70 arasında değişen bir sözcük dağarcığıyla konuşuyoruz. 29 harfle konuşmuyoruz. 29 harfle konuştuğumuzda birbirimizi anlamıyoruz. Aslında 46 harfle konuşuyoruz. 29’u sembolle belirtilmiş, gerisi ise sembolsüz harflerimiz ve biz asıl o sembolsüz harflerle yaşıyoruz. Farklı kaç kelimeden yola çıkıyoruz yaşamımızda? Bu kadar az sayıda kelimeyle konuştuğumuzda doğal olarak birbirimizi anlayamıyoruz. 620 bin söz varlığımız var ancak iletişimimiz 70 kelimenin ötesine geçmiyor” dedi.

Zafer Kiraz, söyleşisi ve vermiş olduğu bilgilerle katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Son Güncelleme: 14.03.2018 02:57
Anahtar Kelimeler:
Zafer Kiraz
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