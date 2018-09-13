ÜNİVERSİTELERDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Üniversitelerde 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi öncesi tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin aldırılması ile ilgili kurumlarla üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi konuları ele alındı.

Üniversiteler ve yurtlarda meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek ve üniversite içinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için alınması gereken tedbirleri görüşmek amacıyla düzenlenen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Yurt-Kur İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve diğer yetkililer katıldılar.

KOORDİNELİ HAREKET ETME

Toplantıda üniversite, yurtlar ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konuları ele alınarak, üniversiteler ile bunlara bağlı Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, olaylara karışanların tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılması, ilgili kurum/kuruluşların ve üniversite yönetiminin koordine içerisinde hareket etmesi hususları görüşüldü. (Bülten) busabahmalatya.com