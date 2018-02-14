Üniversite öğrencisi Yağmur Kınalı dört projesi ile fon kazandı

Maltepe Üniversitesi öğrencisi Yağmur Kınalının mülteciler ile ilgili 4 projesi ile fon kazanması sonucunda, üniversite ve Sultanbeyli Mülteciler Derneği işbirliği yapılacak.

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Yağmur Kınalı, Mülteci Destek Derneği ve Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin yürütücüsü olduğu ve Uluslararası Alman İşbirliği Kurumunun (GIZ) desteklediği ’Together We Stand/Birlikte Güçlüyüz’ isimli liderlik, gönüllülük ve proje yazma/yönetme çalıştayına katılmak için bir yazı hazırlayarak başvuruda bulunmuş ve programa kabul edilmişti. Üç günlük eğitimin ardından Suriyeli ve Türkiyeli grupların temasını ve iletişimini arttırmayı amaçlayan dört proje hazırlayan Kınalı, GIZ İstanbul Koordinatörlüğüne projesini sundu. Sosyal uyumu hedefleyen ve Sultanbeyli ilçesinde gerçekleşecek dört projesi için fon kazanan Kınalı, kadınlar ve çocuklarla gerçekleştireceği projelerini Şubat 2018 itibariyle Sultanbeyli Mülteciler Derneğinin de işbirliğiyle gerçekleştirecek.

Sultanbeyli ilçesinde gerçekleşecek ’Keçelerden Hayaller Projesi’nin iki oturumunda Türk ve Suriyeli kadınlar ortaklaşa bir bahçe ve gökyüzü oluşturacak, birlikte farklı şekil ve dokulardaki keçelerle hayallerini somutlaştırarak birlikte zaman geçirecekler. Çalışma sonunda ortaya çıkan ürünler Mülteciler Derneğinde sergilenecek.

Suriyeli çocuklarla Türk gençlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan ’Göçmen Kuşa Bir Ev Projesi’nde, göç imgeleri kullanılarak çocuklar ve gençler yeni bir yuva arayışında olan göçmen kuşlara atık plastik ve kartonlarla bir yuva hazırlayacaklar. Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin gönüllü katılımları ve Suriyeli çocukların da katkısıyla hayata geçirilecek olan ’Parmaklarımda Dünya’ gönüllülük projesinde çocuklar ve geleceğin sosyal hizmet öğrenci adayları parmak boyalarla ’Barış İçinde Dünya’ fikrinden yola çıkarak hayallerini somutlaştıracaklar.