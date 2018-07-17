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Üç ders sınavı 21 Temmuz'da

AÖF 3 ders sınavı 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Üç ders sınavı 21 Temmuz'da

AÖF 3 ders sınavı 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

17 Temmuz 2018 Salı 11:05
Üç ders sınavı 21 Temmuz'da

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra Üç Ders Sınavı’na girme hakkı tanınır:

Not durum belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması; not durum belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması; FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması…”

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Sınav yerleriyle alakalı olarak yayımlanan detaylarda ise, “Türkiye programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup Üç Ders Sınavı’na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacaktır. Üç Ders Sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında açık olacaktır” ifadeleri yer aldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
AÖFüç Ders Sınavı21 Temmuz
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