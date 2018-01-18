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TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi yerleştirme sonuçları açıklandı.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi yerleştirme sonuçları açıklandı.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 11:17
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2017-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceği bildirildi.

TUS NEDİR?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil Sınavı ve Bilim Sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TusTıpMalatyaBusabahTus Açıklandı
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