TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Yazarları Trabzon’da bilim meraklılarıyla buluştu

TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) işbirliğiyle "Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi” düzenlendi.

KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Ekibi’nden Bilim ve Teknik dergisi Editörü Dr. Özlem Ak, Bilim ve Geç dergisi’nden Nurulhude Baykal, Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergisi yazarlarından Bilge Pembegül’un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma en doğru ve en anlaşılır şekilde popüler bilim yazıları ve bilim haberleri aracılığıyla nasıl iletileceği konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı söyleşide bilim iletişimi ve bilim okuryazarlığının önemi, popüler bilim dergilerinin amacı, başarılı bir popüler bilim yazısı ve haberi hazırlamak için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular anlatıldı.

Bu tür söyleşi programlarıyla popülerbilim haberleri hazırlamak isteyen kişilerin bu yönde teşvik edilmesinin planladığını söyleyen Bilim ve Teknik Dergisi editörü ve yazarı Dr. Özlem Ak, “Türkiye’de bilim iletişimi ve popüler bilim yazarlığı akademik çalışma ve araştırma alanı olarak yeterince ilgi görmemektedir. Bu etkinliği yapmamızın amacı bilim iletişimine ve popüler billim haberciliğine dikkat çekerek yaygınlaşmasını sağlamaktır” dedi.

Doğru bilgiye ulaşmak için popüler bilim yayınlarını takip etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Ak, “Doğrudan bilimle ilişkisi olamayan fakat bilimsel gelişmelere ilgi duyan kişiler popüler bilim yayıncılığında yarım asırdır öncü olan TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri’nin deneyimini kullanarak gerçekten anlaşılır ve doğru bilgiye ulaşabilirler” ifadeleri kullandı.