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Toplam 840 bin 286 kontenjan ayrıldı

Ülke genelinde olduğunu gibi Malatya’da da binlerce öğrenci YKS'nin açıklanmasını bekliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 yılı için üniversitelere toplam 840 bin 286 kontenjan ayrıldığını duyurdu. Devlet üniversitelerine 263 bin 77 ön lisans, 371 bin 501 lisans, 25 bin 985 özel yetenek olmak üzere toplam 660 bin 563 kontenjan ayrıldı.

Toplam 840 bin 286 kontenjan ayrıldı

Ülke genelinde olduğunu gibi Malatya’da da binlerce öğrenci YKS'nin açıklanmasını bekliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 yılı için üniversitelere toplam 840 bin 286 kontenjan ayrıldığını duyurdu. Devlet üniversitelerine 263 bin 77 ön lisans, 371 bin 501 lisans, 25 bin 985 özel yetenek olmak üzere toplam 660 bin 563 kontenjan ayrıldı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04
Toplam 840 bin 286 kontenjan ayrıldı

Vakıf üniversitelerinde 70 bin 276 ön lisans, 85 bin 440 lisans, 3 bin 457 özel yetenek olmak üzere toplam 159 bin 213, KKTC üniversitelerinde 4 bin 743 ön lisans, 13 bin 11 lisans, bin 250 özel yetenek olmak üzere toplam 19 bin 4 ve yurt dışı üniversitelerinde 80 ön lisans, bin 423 lisans, 43 özel yetenek olmak üzere toplam bin 546 kontenjana yer verildi.

Buna göre toplamda ön lisansta 338 bin 176, lisansta 471 bin 375, özel yetenekte 30 bin 735 olmak üzere 840 bin 286 kontenjan bulunuyor.

OKUL BİRİNCİLERİ DAHİL DEĞİL

Açıköğretim fakültelerinde 142 bin 750 ön lisans, 50 bin 500 lisans, uzaktan öğretimde ise 7 bin 290 ön lisans, bin 460 lisans, vakıf üniversitelerinde de 851 ön lisans, 40 da lisansa kontenjan ayrıldı. Bu arada okul birincilerinin bu kontenjanlara dahil değil.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YökYKSKontenjanüniversite
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