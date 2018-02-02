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 'TEZSİZ YÜKSEK LİSANS'TA BÜYÜK KOLAYLIK

Uzaktan eğitim-öğretim yoluyla yürütülen Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında eğitim gören öğrenciler, artık sınavlarına bulundukları illerde girebilecekler.

 'TEZSİZ YÜKSEK LİSANS'TA BÜYÜK KOLAYLIK

Uzaktan eğitim-öğretim yoluyla yürütülen Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında eğitim gören öğrenciler, artık sınavlarına bulundukları illerde girebilecekler.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 14:24
 'TEZSİZ YÜKSEK LİSANS'TA BÜYÜK KOLAYLIK

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının Bahar dönemi kayıtları devam ediyor. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri programlarındaki 8 farklı bölümde 50 kişilik kontenjan ile öğrenci alımı gerçekleşirken her bölümde de 5 kişilik yabancı kontenjanı bulunuyor.

Başvurularda yabancı dil ve ALES puanı da aranmazken öğrencilere kayıtlar öncesinde müjdeli bir haber geldi. Geçen dönemlerde sınava sadece Eskişehir'de girebilen öğrenciler, bu dönemle birlikte sınavlara kayıtlı oldukları illerde girecekler.

"BU ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yüksek Lisans programlarının Bahar dönemi başvurularının 22 Ocak tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı. 8 farklı bölümde 5’i yabancı olmak üzere 50 kontenjan olduğunu dile getiren Rektör Gündoğan, yenilikle birlikte öğrencilere büyük kolaylık sağlandığını ifade etti. Rektör Gündoğan, “Lisans programlarından mezun olan öğrenciler, öğrenimlerine Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla devam edebiliyorlar. Bu yıl ilk defa uyguladığımız yöntemle gözetimli final sınavlarımızı Türkiye’nin değişik illerinde toplam 30 farklı büromuzda gerçekleştirdik. Bu gerçekten öğrenciler için çok önemli bir avantaj. Çünkü öğrenci, sınav gözetimli olduğu için yaşadığı yerden üniversitenin bulunduğu şehre gelmek zorunda kalıyordu. Örneğin daha önce Kars’taki ya da Edirne’deki bir öğrencimiz sınav için Eskişehir’e geliyordu. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de yine bir ilke imza attı. 81 ilde bürosunun olmasının avantajını kullanarak bunu öğrencilerin lehine çevirdi. Öğrencilerimize bu dönemki ilk uygulamayla 30 farklı büromuzda gözetimli sınavı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde var olan 8 programımızı İnşallah artıracağız. Daha fazla yüksek lisans programı açacağız” dedi.

"YÜKSEK LİSANS PROGRAMINI ÖĞRENCİNİN AYAĞINA GÖTÜRMÜŞ OLDUK"

Öğrencilerin talebine göre sınavın yapılacağı illerin sayısında artış olabileceğinin de altını çizen Rektör Naci Gündoğan, “Bir de öğrenci yoğunluğuna göre bu illerin sayısı artabilir. Yani sınavı, daha farklı illerde de öğrencimiz olursa 81 ilde de yapabiliriz. Aynı şekilde yurt dışındaki öğrencilerimize de yurt dışı bürolarımızda sınav yapacağız. Örneğin Azerbeycan’daki öğrencimiz final sınavına Bakü’deki büromuzda girecek. Batı Avrupa’daki öğrencimiz, Almanya - Köln’deki büromuzda girecek. Balkanlar’daki öğrencimiz de Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan’daki bürolarımızda girecekler. Aslında şu oldu; yüksek lisans programını öğrencinin ayağına götürmüş olduk. Hangi şehirde yaşıyorsa, bulunduğu yerdeki büromuzdan kaydını yaptıracak. Öğrenci yoğunluğumuza göre belirlediğimiz illerde işlemlerini yapacak. Zaten Eskişehir’de yapılıyordu, yapılmaya devam edecek.

Bu yönüyle ben Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerin uzaktan eğitim programlarında öğrenci, üniversitesinin olduğu şehre gitmek zorunda kalıyordu. Ama biz ilk defa öğrencinin bulunduğu şehirde sınav yapacağız. Hatta yurt dışındaki öğrencilerimiz de gözetimli sınavlarını bulundukları yerlerde gerçekleştirecek. Öğrenciler için çok büyük bir kolaylık. Öğrenci yol masrafı, konaklama masrafı yapmayacak. Masrafların ötesinde bir de mesaisini harcamayacak. Özellikle hafta sonunda oluyor bu sınavlar. Yani hafta sonu günlerini bulunduğu şehirde geçirecek, gidecek ve Açıköğretim bürosunda sınavına girecek. Öğrencilerimiz bununla ilgili geniş bilgiyi internet sitemizdeki ‘sıkça sorulan sorular’ kısmında da takip edebilirler. İnşallah önümüzdeki yıllarda şu anki 8 programdan çok daha fazla programda tezsiz yüksek lisans hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu üniversitesiUzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
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