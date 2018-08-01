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Tercih yaparken bu kriterlere dikkat!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler de tercih telaşı başladı. Eğitim Koordinatörü Özge Kolsuz Temur, tercih yaparken yetenek ve ilgi alanlarının ön planda tutması gerektiğini belirtti.

Tercih yaparken bu kriterlere dikkat!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler de tercih telaşı başladı. Eğitim Koordinatörü Özge Kolsuz Temur, tercih yaparken yetenek ve ilgi alanlarının ön planda tutması gerektiğini belirtti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:08
Tercih yaparken bu kriterlere dikkat!

Eğitim Koordinatörü Özge Kolsuz Temur, tercih yaparken yetenek ve ilgi alanlarının ön planda tutması gerektiğini belirterek, "Örneğin tıp fakültesi okumak isteyen bir öğrencinin biyolojiye ilgi duyması lazım. Tercih yapacağınız mesleklerin aradığı özel ve genel şartları, çalışma şartları, iş imkanları ve benzeri durumların araştırılması lazım" dedi.

Meslek seçiminde özellikle seçilecek mesleğe ait bir alanda çalışan kişilerle sohbet ederek, üniversite tanıtımlarına katılarak ya da internet gibi ağlardan dokümanları inceleyerek, meslekler hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini bildiren Eğitim Koordinatörü Temur, şu ifadeleri kullandı:

"Genel tercih listesi oluştururken belirlediğiniz mesleklere ek olarak; il, üniversite, vakıf ve devlet üniversitesi gibi kriterleri de belirlemelisiniz. Belirlediğiniz tüm bu kriterler doğrultusunda kendi başarı sıralamamıza uygun bir aralıktaki bölümleri listenize alabilirsiniz. Genel tercih listenizi oluştururken sıralamamızın üstünde ve altında olmak üzere oldukça geniş bir aralıkta tercih listesi oluşturabilirsiniz."

ŞARTLARA BAKMALISINIZ

Bazı öğrencilerin istekleri çok net ya da sıralamaları çok iyi olduğu için tercih listelerini çok dar aralıkta ve az sayıda tercihten yaptığını hatırlatan Özge Kolsuz Temur, vakıf üniversitelerinden tercih yapılacaksa, eğitim ve barınma ücretlerine ayrıca tam burslu yüzde 75, 50, 25 gibi indirimli bölümlerde başarı ortalaması şartları olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Kolsuz, "İl ve üniversite seçimi sırasında ulaşım, barınma, burs imkanları, akademisyen sayısı, eğitim-barınma ücreti gibi şartlara bakmalısınız. Yazacağınız bölümlerin akredite bilgileri ve TUS, DUS, KPSS gibi merkezi sınavlardaki başarı ortalamalarına kılavuzdaki ilgili sütunlardan ulaşabilirsiniz. Yeni açılmış ya da sırası belli olmayan bir bölüme istediğiniz sırada yer verebilirsiniz. 2018 ÖSYM tercih kılavuzundaki özel şartları ve açıklamalar kısmındaki bütün detayları okumalısınız” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com

İHA

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TercihKriterDikkatYök
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