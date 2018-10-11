Tercih süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamada, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 24 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Pazar günlerinde yapılacaktır. Güz dönemi ara sınavı için sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler, 11 Ekim Perşembe günü saat 23.30’a kadar sınav merkezi tercihi yapmaları halinde ara sınavlarına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan sınav merkezi değişikliği bir sonraki güz dönemi dönem sonu sınavı için geçerli olur. Öğrenciler, sınav merkezi tercih işlemlerini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin 'Öğrenci Girişi' bölümüne T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından, AÖF bürolarından ya da Açıköğretim Etkileşim Merkezinin 0850 200 46 10 ya da 444 10 26 (7 gün 24 saat) telefon numaralarını arayarak yaptırabilirler" ifadelerine yer verildi.