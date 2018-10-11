Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94318
ALTIN
231.611
DOLAR
5.9799
STERLİN
7.9136
EURO
6.9195

Tercih süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Merkezi tercihleri 11 Ekim Perşembe (bugün) gününe kadar uzatıldı.

Tercih süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Merkezi tercihleri 11 Ekim Perşembe (bugün) gününe kadar uzatıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:07
Tercih süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamada, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 24 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Pazar günlerinde yapılacaktır. Güz dönemi ara sınavı için sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler, 11 Ekim Perşembe günü saat 23.30’a kadar sınav merkezi tercihi yapmaları halinde ara sınavlarına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan sınav merkezi değişikliği bir sonraki güz dönemi dönem sonu sınavı için geçerli olur. Öğrenciler, sınav merkezi tercih işlemlerini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin 'Öğrenci Girişi' bölümüne T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından, AÖF bürolarından ya da Açıköğretim Etkileşim Merkezinin 0850 200 46 10 ya da 444 10 26 (7 gün 24 saat) telefon numaralarını arayarak yaptırabilirler" ifadelerine yer verildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu üniversitesiGüz Dönemi Ara Sınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hem anne hem rektör olarak Öğrencileri perişan etmem”
“Hem anne hem rektör olarak Öğrencileri perişan etmem”
İletişim Fakültesi, oryantasyon programı düzenledi
İletişim Fakültesi, oryantasyon programı düzenledi
YDS başvuruları bitiyor
YDS başvuruları bitiyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim