“Teorik eğitimin yanında uygulamaya da önem veriyoruz”

Güzel Sanatlar Fakültesinin 2001 yılında kurulmuş olduğunu ve 2010 yılında ki kararla Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildiğini ve tasarım grubunun da bu fakülte bünyesine alındığını belirten Dekan Yılmaz, fakülte hakkında şu bilgileri verdi:

“Fakültemizin şuan da beş aktif bölümü bulunmaktadır. Bunlar Müzik, Resim, Seramik, Grafik Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümleridir. Aktif olmayan bölümlerimiz de bulunmaktadır. Bunlar, İç Mimarlık Bölümü, Heykel Bölümü, Geleneksel Türk El Sanatları ve Tiyatro Bölümüdür. En kısa zamanda bu bölümlerimizi de aktif hale getirmeye çalışıyoruz. 16 öğretim üyesi ve 22 öğretim elemanı yardımcısıyla birlikte hoca sayımız 38‘dir. Bölümlerimizde yaklaşık 869 lisans ve lisansüstü öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürmektedir. Bunun yanında 14 idari personelimiz bulunmaktadır ve fakültemizin değişik birimlerinde bu arkadaşlarımız görevlerini yerine getirmektedir.”

ÜÇ ANA KONSEPT

Fakültenin üç ana konsept üzerinde faaliyet gösterdiğini dile getiren Dekan Yılmaz “Bunlardan birincisi Müzik Bölümünün yer aldığı duyusal sanatlar diye bileceğimiz kısım, diğeri Resim, Seramik ve Grafik Tasarım bölümlerinin yer aldığı görsel sanatlar grubudur. Şu anda aktif olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü de tasarım grubunu oluşturmaktadır” dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilere fakültenin olanaklarından bahseden Yılmaz, şunları aktardı:

“Müzik Bölümü öğrencileri, Müzikoloji ve Müzik Teknolojisi olmak üzere iki ayrı program üzerinden eğitim almaktadırlar. Müzik Bölümümüz her türlü alt yapıya sahiptir. Kayıt stüdyomuz ve çok güzel bir konser salonumuz var. Burada yıl içerisinde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunun dışında üniversitemizin genel bir takım etkinliklerinde, kültür sanat faaliyetlerinde Fakültemizin Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin birçok konser faaliyetleri bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyde Resim, Seramik ve Grafik Tasarım bölümlerinin sergileri üniversitemizin çeşitli yerlerinde sergilenmektedir. Peyzaj Mimarlığı bölümü de tasarım grubunun bir bölümü olarak üniversite bünyesinde birçok alanda tasarımları gerçekleştirmekte, gerek kentin gerekse üniversitenin planlama ve tasarım alanındaki faaliyetlerinde birebir yer almaktadır. Üniversitemiz yaklaşık 7 bin dekarlık büyük bir alana sahiptir. Bu anlamda ciddi bir tür çeşitliği ve bitki popülasyonunun olduğu bir kampüstür. Peyzaj Mimarlığı öğrencileri sadece teorik değil en azından uygulama alanında da birçok faaliyetin içerisinde yer almakta, tasarımları uygulanmaktadır.”

TEORİK EĞİTİM

Teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime de önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Biz teorik eğitimin yanında mutlaka öğrencilerimizin uygulamada da yer bulacaklarını veya bu anlamda da gelişebileceklerini gösterebileceğimiz faaliyetler düzenliyoruz. Üniversitemizde her yıl Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin mutlaka kültürel programlar çerçevesinde etkinlikleri yer almaktadır. Öğrencilerimizin özellikle yılsonu ve bahar aylarında konser programları, sergi, proje tasarım etkinlikleri yer almaktadır. Bu yıl da yine bizim geleneksel olarak yürüttüğümüz konserlerimiz var. Bunlardan bir tanesi bu yıl bahar aylarında onuncusu düzenlenecek olan Arguvan Türkü Günleridir. Sanat müziği, halk müziği tarzı konserler olacak. Resim, Seramik ve Grafik Tasarım bölümlerinin yine yılsonu etkinliklerinde hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin sergileri yer alacak bu faaliyetler her yıl olağan bir şekilde sürdürülmektedir” sözlerini kaydetti.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden mezun olup mesleğe atılan öğrencilerin takibini yaptıklarını belirten Yılmaz, “Buradan eğitim alıp ayrılan öğrencilerimizi takip ettiğimiz kadarıyla, gerek piyasada gerek kamuda daha yetkin bir şekilde işlerin içerisinde olduğunu görüyoruz. Fakültemiz öğrencilerin keyifle okuyabilecekleri bir ortam sağlayacak özelliklere sahiptir diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Son olarak tasarım gurubunun Peyzaj Mimarlığı bölümü için büyük bir kampüs alanına sahip oldukları alansal düzeyde uygulama alanın bulunduğunu belirten Dekan Yılmaz, “Öğrencilerimiz çok keyifli bir ortamda hem uygulamalarını gerçekleştirebiliyorlar” dedi. (Haber Merkezi – İNÜHABER) busabahmalatya.com