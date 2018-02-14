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TEOG’LA İLGİLİ DEDİKODULARA YANIT GELDİ

TEOG’la ilgili dedikodulara yanıt geldi.Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretime geçiş sisteminin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsadığını açıkladı.

TEOG’LA İLGİLİ DEDİKODULARA YANIT GELDİ

TEOG’la ilgili dedikodulara yanıt geldi.Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretime geçiş sisteminin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsadığını açıkladı.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:56
TEOG’LA İLGİLİ DEDİKODULARA YANIT GELDİ

MEB’den yapılan açıklamada, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14 Şubat 2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Söz konusu yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen yani 9’uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı, halihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği ifade edildi. Yönetmelikte açık ve net olarak ifade edilmiş olmasına ve ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde “TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8’inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı” şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yer aldığı bildirilerek şunlar denildi:

“Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi adı geçen Yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiş olup, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8’inci sınıfını tamamlayacak ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsamaktadır. Buna ilişkin kılavuz hazırlama çalışmasına başlanmış olup, tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacak.”

İHA

Anahtar Kelimeler:
TEOGMEB’den Yapılan Açıklama
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