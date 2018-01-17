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TATLI'DAN ZİYARET

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt ilçesinde bulunan okul pansiyonları ve inşaat halindeki okulları ziyaret etti.  Tatlı, sorunlarla ilgili okul yöneticileriyle konuşarak, her türlü problemi çözmek için hazırlıklı olduklarını söyledi.

TATLI'DAN ZİYARET

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt ilçesinde bulunan okul pansiyonları ve inşaat halindeki okulları ziyaret etti.  Tatlı, sorunlarla ilgili okul yöneticileriyle konuşarak, her türlü problemi çözmek için hazırlıklı olduklarını söyledi.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 13:09
TATLI'DAN ZİYARET

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı ziyareti kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve yanındakiler Yeşilyurt ilçesinde bulunan okul pansiyonları ve inşaat halindeki okulları ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Yeşilyurt Fen Lisesi, Fetih Gemuhluoğlu Fen Lisesi, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi ve Mahmut Çalık Anadolu Lisesini ziyaret eden Tatlı, bu yıl öğrenci pansiyonlarının modern ve öğrencilerin rahat edecekleri bir donanım malzemesi ile donatıldığını söyledi.

EV ORTAMINI ARATMAYACAK

Ortam düzenlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Tatlı, “Okul ortamlarının ev ortamlarını aratmayacak şekilde aile sıcaklığının yaşandığı mekânlar haline getirilmesi amacıyla zeminlerin halı ile kaplanması, yemekhanelerin sağlıklı olması, yatakhanelerde terlik ile dolaşılmasının sağlanması ve öğrencilerin günün gerektirdiği şartlara uygun eğitim alması, sosyal ve kültürel etkinlikler bakımından ihtiyaçlarına cevap verilebilecek ortam düzenlenmesi önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.ayrıca okulların sorunlarıyla ilgili okul yöneticileriyle görüşen Tatlı, her türlü problemi çözmek için hazırlıklı olduklarını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

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