Sözleşmeli Öğretmenler Kadroya Alınmalı

EKSEN Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, sözleşmeli öğretmenlerin bir an önce kadroya alınması gerektiğini dile getirdi. Başkan Akdoğan, “Yaklaşan seçimler nedeniyle çeşitli konularda iyileştirme yapılması adına bir fırsat doğdu” dedi.

Sözleşmeli öğretmenlerin gözü kulağı kendilerine kadro haberi verilmesinde. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız. Milli Eğitim'deki ilgili personel sistemini uygulamaya devam edeceğiz” şeklindeki sözleri, buna yönelik atılan güzel bir adım olarak değerlendirse de BUSABAH gazetesine konuşarak Bakan Yılmaz’ın açıklamasını değerlendiren EKSEN Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

İlk defa 2006 yılında 4/B statüsünde sözleşmeli öğretmen alımının yapıldığını hatırlatan Başkan Akdoğan, 2011’de 632 sayılı KHK ile bu yanlış uygulamadan vazgeçildiğini ve sözleşmeli çalışan öğretmenlerin kadroya alındığını söyledi.

MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR

Sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesi gerektiğini yineleyen Başkan Akdoğan, “Fakat 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar 4/B sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmiş ve atama için mülakat uygulaması da getirilmiştir. Başlı başına sorun olan 4/B’li atama yanında mülakat sistemi de beraberinde birçok sorun getirmiştir. İltimasa, istismara ve mağduriyetlere neden olan bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini daha önce de belirtmiştik. Biz; sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesi, atamalarda mülakat yerine doğru ve tam bir şekilde güvenlik soruşturması yapılıp atamaların kadrolu olarak KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesinden yanayız. Çünkü 4/B statüsünde çalışan öğretmenlerimizin özlük hakların başta olmak üzere ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Mesela 4/B’li öğretmenlerimiz tayin, eş durumu tayini konusunda, ek ders saat ücreti konusunda, ek derslerinin ve maaşlarının zamanında yatmaması gibi birçok konuda ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER KISA SÜREDE KADROYA GEÇİRİLMELİ

Sözleşmeli öğretmenlerin kısa sürede kadroya geçirilmesi gerektiğini belirten Başkan Akdoğan, “Mevcut 4/B’li öğretmenlerin 4+2 yıl sonra kadroya alınacağı belirtilmişti. Ancak MEB Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın kısa süre önce Mecliste yaptığı açıklama sonrasında iki yıldan vazgeçilip dört yılını tamamlayan öğretmenlerin kadro sürecinin tamamlanacağı anlaşılmaktadır. Biz de, yaklaşan seçimler nedeniyle çeşitli konularda yapılan iyileştirmelerin bu dört yıllık süreden tamamen vazgeçilmesi, 4/B’li öğretmenlerin kadroya alınması için bir fırsat olduğu görüşündeyiz. Çağımıza ve yüce devletimize yakışmayan, çalışma barışını bozacak, öğretmenlerimizi huzursuz eden sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına bir an önce son verilerek bu statüde çalışan kıymetli öğretmenlerimiz de en kısa sürede kadroya geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi