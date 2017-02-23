23 Şubat 2017 Perşembe

Sözleşmeli atanmaya tepki!

Atanacak öğretmen sayısını az bulduğunu ifade ederek atanacak öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanmasını tasvip etmediklerini kaydeden Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, “Öğretmenlerin kadrolu bir şekilde atanması gerekiyor” dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 16:30
Sözleşmeli atanmaya tepki!

  Şubat ayında atanacak öğretmen sayısının 20 bin olacağının açıklamasının üzerine eğitim sendikaları bu sayıyı az bulmuş, bu rakamın az 40-50 bin civarında olmasını istemişlerdi. Önceki gün de Başbakan Binali Yıldırım’ın Mart ayında 20 bin öğretmenin atanacağının söylemesi üzerine bir değerlendirmede bulunan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, başbakanın yaptığı öğretmen atamasının Şubat ayı çerçevesinde yapılan öğretmen ataması olduğunu söyledi.

SAYI ARTIRILABİLİR
  Sözleşmeli öğretmen atamasını kesinlikle tasvip etmediklerini kaydeden Başkan Yıldırım, “Bu sayının yetersiz olduğunu devamlı söylüyoruz. Bu atamadaki olumsuz taraf ise alınan öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanması. Bunu biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Öğretmenlerin kadrolu bir şekilde atanması gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın hepsi Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı kazanan arkadaşlarımız. Biz devamlı 40-50 bin civarında bir atama olmasını istiyoruz. 96 bin öğretmen açığından 20 bin öğretmen ataması yapılıyor. Bu sayı artırılabilir. Ayrıca alınacak öğretmenlerin sözleşmeli olması olumsuz bir durum” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER İLK ETAPTA SESLERİNİ ÇIKARTMIYOR
  Sözleşmeli öğretmenlerin üvey evlat gördüklerini belirttiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, “Atama bekleyen öğretmenler ‘en azından bir işimiz olsun’ diyor ve bu atamaya olumlu bakıyor. Daha çok kontenjan verilmesini istiyorlar. Çünkü atamaya bekleyen çok sayıda öğretmen arkadaşımız var. Atanacak olan öğretmenler atamanın sözleşmeli olmasına ilk etapta sesini çıkartmıyor. Onlar ‘eğer tepki gösterirsek bu da olmaz’ diye düşünüyorlar. Ama atandıktan sonra sözleşmeli olmanın kadrolu öğretmenlere göre avantajının daha zor olduğunu görünce bu sefer tepki göstermeye başlıyorlar. Üvey evlat muamelesi gördüklerini dile getiriyorlar. Daha önce sözleşmeli atanan öğretmenler şu anda tepki gösteriyorlar. Biz sözleşmeli öğretmen alımının daha önce yanlış olduğunu belirttik” söylemlerini kullandı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI LAZIM
  Mülakata tam anlamıyla karşı olduklarını da söyleyen Başkan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mülakatla ilgili de Genel Başkanımızın alınacak öğretmenin daha önce olduğu gibi KPSS’yle yapılması gerektiğini söylemişti. Mülakatın yapılması çok doğru değil. Mülakat yapılsa bile öğretmenlerin kadrolu bir şekilde atanması lazım. Sözleşmeli öğretmen alımının, mülakat yapılmasının amacının teröre bulaşmış adayları elemekse zaten bu yönde devletin güvenlik soruşturması var. Devlet güvenlik soruşturmasını yapar. Eğer atanacak öğretmen KPSS’den en yüksek puanı da almış olsa da teröre bulaşmışsa zaten o öğretmen atanamaz. Bunun en kolay yolu eleme yoludur. Bu kadar insana eziyet çektirmenin bir âlemi yok. Biz tam anlamıyla mülakata karşıyız.

MUTLU SARIGÜL
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