25 Şubat 2017 Cumartesi

Sorunların tespiti yapıldı

“Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları’nın Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu çalıştayda konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, çalıştayla çalışanların mali hakları, sosyal hakları, çalışma şartları ve diğer özlük haklarına ilişkin sorunlarının tespiti ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konmasının hedeflendiğini söyledi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:15
Sorunların tespiti yapıldı

  Eğitim-Bir-Sen tarafından “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları’nın Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi. Malatya Öğretmenevi’nde düzenlenen çalıştaya Maarif Müfettişi İbrahim Halil Atbinici, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ali Demir, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, okul idarecileri, öğretmenler, idari ve teknik personeller katıldı.

  Çalıştayda söz alan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube’si olarak, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri ile ilgili çalıştayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ORTAYA KONDU
  Sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konmasının hedeflendiğini söyleyen Başkan Yıldırım, “Bu çalışmayla; aradan geçen zaman zarfında değişen durum ve şartlara göre sorunların ve çözüm önerlerinin yeniden ele alınması ve hizmet kolu çalışanlarının sorunlarının yerinde ve doğru tespiti suretiyle Toplu Sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere sendikal faaliyetlere ilişkin politikalar geliştirmeyi sağlayacak veri ve bilgilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu çalıştay ile birlikte hizmet kolu kapsamındaki çalışanların mali hakları, sosyal hakları, çalışma şartları ve diğer özlük haklarına ilişkin sorunların tespiti ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

45 EĞİTİM ÇALIŞANI KATILDI
  Çalıştayı 3 komisyon olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, “İl Çalıştayımızı 3 komisyon şeklinde gerçekleştirdik. Birincisi öğretmenler Komisyonu. İkincisi Eğitim Yöneticileri Komisyonu. Üçüncüsü Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Çalışanları Komisyonu. Toplam 45 eğitim çalışanı arkadaşımızın katılımıyla Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirdiğimiz çalıştayda,  mali sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal haklar alanına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, çalışma şartları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Her 3 komisyonumuzun hazırlamış olduğu sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan raporlar, bilahare tek rapor haline getirilecek ve Genel Merkezimize iletilecektir” diye konuştu.

3 komisyonun çalışmalara devam ettiği çalıştayın sonuç bildirgesi ve raporu 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak.

MUTLU SARIGÜL
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