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Sorunların aşılmasını bekliyoruz

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, taleplerini yineledi. Başkan Yıldırım, “Eğitimin en kısa sürede sorunlardan arındırılmasını diliyor, Bakanlığın güçlü ve büyük Türkiye idealine erişmemizi sağlayacak eğitim politikaları geliştirmesini ve çözüme kavuşturulması gereken sorunların yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde aşılmasını bekliyoruz” dedi.

Sorunların aşılmasını bekliyoruz

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, taleplerini yineledi. Başkan Yıldırım, “Eğitimin en kısa sürede sorunlardan arındırılmasını diliyor, Bakanlığın güçlü ve büyük Türkiye idealine erişmemizi sağlayacak eğitim politikaları geliştirmesini ve çözüme kavuşturulması gereken sorunların yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde aşılmasını bekliyoruz” dedi.

18 Eylül 2018 Salı 17:59
Sorunların aşılmasını bekliyoruz

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla dün Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika binasında düzenlenen basın açıklamasında taleplerini yeniden sıralayan Başkan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının öğrenciler, veliler ve eğitimciler açısından yeni bir heyecan, yoğun bir çalışma dönemi ve fedakarlıklarla dolu bir süreç olarak başladığını ifade eden Başkan Yıldırım, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve eğitim çalışanlarına başarılar dilediğini söyledi.

İSTİKRARSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKACAK

Başkan Yıldırım, bir eğitim sisteminin uzun vadede verimli olabilmesi, bütünü oluşturan parçaların birbiriyle uyumuna bağlı olduğunu ifade ederek, “Sistemden ve bütünlükten yoksun bir organizmada çelişkiler, hatalar, istikrarsızlıklar ortaya çıkacak; hedefi olmayan, günübirlik değişime giden ama asla köklü adımlar atamayan devasa bir yapı elimizde kalacaktır. Okullaşma oranlarının artmasına, okulların fizikî ve teknolojik kapasitesinin gelişmesine, öğretmen sayısında artış yaşanmasına, eğitime ayrılan kaynağın artmasına rağmen hâlâ istenilen seviyede olunmamasının temel sebebi, organizasyonsuzluk, sistemsizlik ve bulma arayışlarının bitmemesidir. Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmadan eğitimde yol almak, başarıyı yakalamak pek mümkün görünmemektedir” şeklinde konuştu.

100 BİN ÖĞRETMEN İHTİYACI BULUNUYOR

Bu çerçevede taleplerini de sıralayan Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Eğitim çalışanlarının saygınlığı artırılmalıdır. Beklenti ve talebimiz, eğitim çalışanlarını umutlandıran söylem değişikliğinin çözüm odaklı eylemlerle desteklenmesi ve sürdürülmesidir.Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tutarlı ve sürdürülebilir olmalıdır. Öğretmen sayısı her geçen yıl artmasına rağmen halen yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Öğretmen eksikliğinin uzun vadede bir milletin kaderini etkileyebileceği düşünülerek, öğretmensiz bir sınıf bile kalmayacak şekilde eğitim kadrosu tam olmalıdır. Ücretli öğretmenlik uygulamasıyla öğretmen ihtiyacının giderilmeye çalışılması ucuz çözüm yoludur.Farklı istihdam biçimleri son bulmalı, sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmalıdır. Mülakatla öğretmen atama yönteminden vazgeçilmelidir. 3600 ek gösterge konusunda verilen sözün gereği yerine getirilmelidir. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde teşvik yöntemleri uygulanmalıdır. Eğitimcilere şiddete seyirci kalınmamalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak nitelikte yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalıdır. Eğitimcileri motive eden bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır. Eğitim yöneticiliği profesyonel bir kariyer mesleği haline getirilmelidir. Memur, hizmetli ve diğer çalışanların emeği görmezden gelinmemeli, mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir.Darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği bir an evvel değiştirilmelidir.”

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HAYIRLI OLMASINI DİYORUM

Başkan Yıldırım, “Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını; eğitimin en kısa sürede sorunlardan arındırılmasını diliyor, Bakanlığın güçlü ve büyük Türkiye idealine erişmemizi sağlayacak eğitim politikaları geliştirmesini ve çözüme kavuşturulması gereken sorunların yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde aşılmasını bekliyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Kerem YıldırımEğitim SorunlarıMalatya
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