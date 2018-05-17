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Son başvuru tarihi 21 Mayıs

KPSS başvuruları başladı.  21 Mayıs tarihine kadar başvurular devam edecek.

Son başvuru tarihi 21 Mayıs

KPSS başvuruları başladı.  21 Mayıs tarihine kadar başvurular devam edecek.

17 Mayıs 2018 Perşembe 09:51
Son başvuru tarihi 21 Mayıs

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye, hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Bu anlamda ödemeler anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da yapılacak. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. Önlisans mezunu memur adayları ise 2018 KPSS’ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKpssBaşvuru
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