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Son başvuru tarihi 21 Eylül

Lisans ve önlisans mezunları ile halen bu bölümlerde eğitim alan öğrencilerin koşulsuz başvurabileceği ikinci üniversite imkanı için başvurular devam ediyor.

Son başvuru tarihi 21 Eylül

Lisans ve önlisans mezunları ile halen bu bölümlerde eğitim alan öğrencilerin koşulsuz başvurabileceği ikinci üniversite imkanı için başvurular devam ediyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:52
Son başvuru tarihi 21 Eylül

Bu anlamda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Malatya Bürosu, sınavsız ikinci üniversite imkanı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Malatya Bürosu Müdürü Nevil Bilge, “İkinci üniversite kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları ve mezun oldukları bölümlerden ve programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Kayıt tarihleri 11 Eylül -21 Eylül 2018 tarihleri arasındadır. 21 Eylül 2018 mazeretli kayıt tarihimiz” ifadelerini kaydetti.

AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesinin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:

ÖSYS yeni kayıt: Başvuru ve kayıt tarihi 3 - 10 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018
İkinci Üniversite Başvuru ve Kayıt Tarihi: 11 - 21 Eylül 2018
Mazeretli Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018
Yatay Geçiş Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018,Yatay Geçiş Ders Ekleme Başvuru ve kayıt tarihi: 4 - 5 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 5 Ekim 2018
Kayıt Yenileme Ekle/Sil Açıköğretim / İktisat / İşletme Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -5 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 5 Ekim 2018

AÖF SINAV TARİHLERİ

2018 - 2019 AÖF sınav tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı: 24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 20 Temmuz 2019

SELAHATTİN BAYRAK

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