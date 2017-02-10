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Son başvuru tarihi 13 Şubat

YÖK, Seviye Tespit Sınavı başvuru tarihlerini uzattı. Son başvuru tarihi 13 Şubat.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:14
Son başvuru tarihi 13 Şubat

  Seviye Tespit Sınavı başvurularını yapmayan adaylara bir fırsat. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Seviye Tespit Sınavı başvurularının başvuru yapamayan adaylar nedeniyle uzatıldı. Son başvuru tarihinin 13 Şubat olduğu bildirildi.

KREDİ KARTI VEYA BANKA KARTIYLA ÖDEME YAPILABİLECEK
  YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kurulumuzca Gazi Üniversitesi’ne yaptırılan Seviye Tespit Sınavları ilkbahar dönemi başvurularının 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmiştir. Başvuru yapamayan adaylardan dolayı başvuru tarihleri uzatılmış olup sınava 6 Şubat 2017-13 Şubat 2017 tarihleri arasında da https://basvuru.gazi.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca; 6 Şubat 2017-13 Şubat 2017 tarihleri arasında sınav ücreti ödemesi yapılacak olup söz konusu tarihler arasında sınav ücreti ödemesi yapmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sınav ücret ödemesi kredi kartı veya banka kartı üzerinden yapılabilecektir" denildi. 

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