Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız ‘İkinci Üniversite’ programlarına kayıtlar devam ederken talep de her geçen gün artıyor. Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalamak isteyenler için 11 Eylül tarihinde başlayan ve daha önce 21 Eylül tarihinde sona ereceği açıklanan kayıtlar, üniversite yönetiminin süre uzatma karanının ardından 5 Ekim Cuma günü sona erecek.

Sınavsız ikinci üniversite hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, şu ana kadar kayıt yaptıran kişi sayısının 150 bini geçtiğini ifade etti.

Öte yandan bilindiği gibi Malatya’da da yüzlerce aday ikinci üniversite için başvuruda bulundu. (İHA)