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Sokak hayvanları için ’Mamamatik’

Balıkesir’de bir grup öğrenci, yaptıkları basit bir sistemle sokak hayvanlarına şefkatli ellerini uzattı.

Sokak hayvanları için ’Mamamatik’

Balıkesir’de bir grup öğrenci, yaptıkları basit bir sistemle sokak hayvanlarına şefkatli ellerini uzattı.

11 Şubat 2018 Pazar 14:00
Sokak hayvanları için ’Mamamatik’

Balıkesir’de bir grup öğrenci, yaptıkları basit bir sistemle sokak hayvanlarına şefkatli ellerini uzattı.

Ayvalık ilçesindeki Özel Ayvalık Lisesinin Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencilerinin basit bir plastik boruyla yaptıkları ve ‘Mamamatik’ adını verdikleri sistem görenlerin takdirini topluyor. Okulun Biyoloji Öğretmeni Nuray Kotan’ın öncülüğünde hazırlanan projede duvara monte edilen plastik su borusunun içine konulan mamalara sokak hayvanlarının kısa sürede alıştıkları ve karınlarını doyurdukları gözleniyor. ’Mamamatik’ projesinin Ayvalık geneline yayılması amaçlanıyor.

Biyoloji Öğretmeni Nuray Kotan, "Biz Sosyal Yardımlaşma Kulübümüzün öğrencileriyle birlikte, sokak hayvanlarına yönelik birkaç proje düşündük. Yaptığımız çalışmalar sonrasında ‘Mamamatik’ adını verdiğimiz bu projeyi geliştirdik. Bu sistemin bir benzerini sosyal medyada görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Bunu da öğrencilerimle paylaştım. Biz, sosyal medyadan gördüğümüz o sistemi daha da geliştirerek, bu hale getirdik" dedi.

Okulun 9. sınıf öğrencisi Cansu Dinç de, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına yeterince yiyecek vermemeleri sonucunda böylesi bir projeyi hayata geçirerek, ‘Mamamatik’ adını verdiğimiz bu sistemi geliştirdik. Üstten attığımız mamalar, alt kısımdaki haznenin eğimli olması sebebiyle yere dökülmüyor ve böylelikle de hayvanlar rahatlıkla bu mamaları tüketebiliyorlar" dedi.

“Yaşamak onların da hakkı”

Öğrencilerden Dünya Onbulak ise asıl amaçlarının sokak hayvanlarının aç kalmaması olduğunu vurgulayarak, "Maalesef günümüzde çoğu insan sokak hayvanlarına karşı duyarlı değil. Hatta duyarlı olmamak için elinden geleni yapıyorlar. Bu yavrucakları beslemek ve onlara su vermek, onların yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Onlar da güncel hayatta bizlerle birlikte yaşıyor. Yaşamak onların da hakkı bence" diye konuştu.

Öte yandan Özel Ayvalık Lisesi idaresinin de öğrencilerinin geliştirdiği mamamatikleri Ayvalık genelinde birçok noktaya konularak, öğrencilerin duyarlılığının toplumsal farkındalık adına yaygınlaştırılmasına öncülük yapacağı öğrenildi.
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