SİSTEMİN 1 MİLYON 224 BİN AKTİF ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR

Toplum her kesiminden vatandaşa ve farklı dezavantajlı gruplara yönelik sunulan yükseköğretim olanaklarının sürdürülebilir nitelikte olmasını hedefleyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 1 milyon 224 bin aktif öğrencisi bulunuyor. Açıköğretim Sistemi hiçbir vatandaşı göz ardı etmeden eğitimde fırsat eşitliğini her koşulda sağlıyor olmanın ayrıcalıklı ve haklı gururunu yaşıyor. Açıköğretim Sisteminin 736 bin çalışan öğrencisinin içerisinde 12 bin 651 askeri personel, 2 bin 277 adli personel, 2 bin 705 akademisyen, bin 508 gazeteci, 161 hâkim, 27 milletvekili, 17 bin 197 mühendis, 16 bin 326 sağlık personeli ve 33 bin 626 da öğretmen bulunuyor. Bu öğrencilerin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin yaklaşık 25 bin 50 elli yaş ve üzeri öğrencisi, 6 bin 820 emekli öğrencisi, 23 bin engelli öğrencisi ve bin 700 mahkûm öğrencisi bulunuyor.



YERİ DOLDURULAMAZ BİR TOPLUMA HİZMET SORUMLULUĞU

Açıköğretim Sistemi ekonomik ve coğrafi sınırlılık, yaş, cinsiyet, meslek ve engel durumu gözetmeden toplumun her kesimine öğrenim hizmeti ulaştırmaya çalışarak Türkiye’nin yükseköğretim sorunlarının aşılmasında yeri doldurulamaz bir topluma hizmet sorumluluğunu yerine getiriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bu kapsayıcı yönüyle yaşamboyu öğrenmede bir rol sahibi olmayı ve bu çalışmaların uluslararası ve ulusal düzeyde model niteliği taşımasını hedefliyor.