Sınavsız Lisans Müjdesi

Diyanet-Sen’in uzun yıllar üzerinde çalıştığı önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı sonunda gerçekleşti. Dün sendika binalarında yaptıkları basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyuran Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, ilahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması teklifinin TBMM genel kurulunda kabul edildiğini söyledi.

ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ OLDU

Bu konunun toplu sözleşme talepleri arasında yer aldığını belirten Başkan Engin, “Diyanet-Sen’in uzun yıllar çıkması için mücadele verdiği İlahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkını içeren, daha önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklif TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edildi.Diyanet-Sen olarak sınavsız lisans tamamlama konusunda çok ciddi çalışmalarımız ve görüşmelerimiz oldu. Kontenjanlarının yükseltilmesi ve İlahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı verilmesi konusunda 2009 yılından 2015 yılına kadar taleplerimizi YÖK’e, siyasilere ve Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) ilettik. Toplu sözleşme taleplerimiz arasında yer aldı” şeklinde konuştu.

SÜREÇ SEKTEYE UĞRADI

Başkan Engin, sözlerine şöyle devam etti:

“Sendikacılığın bilimin ışığında eğitime dayalı olarak yapılması gerektiğine inanan Diyanet-Sen 2015 yılı başında Diyanet-Sen Akademisi tarafından oluşturulan akademisyenlerle bir kurul oluşturarak çalışmalarına başladı. Yapılan toplantılar ve çalışmalar sonucu Diyanet-Sen Akademisi Kurulu bir rapor oluşturarak Diyanet-Sen yönetimine sundu. Bundan sonraki süreçte YÖK, DİB ve ilgili bakanlarla görüşmeleri hızlandıran Diyanet-Sen konuyu bilimsel gerekçeler ile paydaşlarına sundu.Sınavsız lisans tamamlama ile ilgili Diyanet-Sen Akademisi tarafından hazırlanan raporun ardından paydaşlarla görüşme ve ziyaret trafiği hızlandı. 4 Mart 2016’da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yapılan görüşme oldukça olumlu geçti. Kanun tasarısı taslağı Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünde uzun süre tutularak TBMM’ye sunulması engellendi. Konunun takipçisi olan Diyanet-Sen, taslağın yeniden gündeme gelmesi için büyük uğraş verdi. 15 Temmuz 2016’da yapılan hain darbe girişimi ile süreç sekteye uğradı. Ülkemizin bu zorlu süreci atlatmasının ardından biz de çalışmalarımızı yeniden hızlandırdık.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAM DESTEK VERDİ

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz ettiklerini ifade eden Başkan Engin, “MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürü Sayın Davut Karataş ile görüşüldü. Siyasilerle görüşmelerimiz devam etti. Diyanet’ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş ile 15 Haziran 2016’da görüşerek raporumuzu ve bilgi notumuzu sunduk. 14 Aralık 2017 ve 2 Mart 2018’de Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ile görüşerek konuyu ilettik.24 Mart 2017’de konuyu tekrar YÖK’e ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz ettik. Cumhurbaşkanının tam desteği ile çalışmalarımıza daha da ağırlık verdik. 2 Mart 2018’de Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ve YÖK ile görüşmelerimizin ardından 25 Nisan 2018’de TBMM Plan Bütçe Komisyondan geçen teklif, 2 Mayıs 2018’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek gece geç saatlerde kabul edildi. Meclis çalışmalarını AK Parti kulislerinde sonuna kadar takip eden Diyanet-Sen gece geç saatlere kadar mesai yaptı. Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan bu hakkın tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK

Başkan Engin, “Biz bütün bu çalışmaları yürütürken bize iftira ve hakaret etmekten geri kalmayan bazı sendikalar Diyanet-Sen’i yalancılıkla, insanların umutları ile oynamakla, yalancı kahramanlıkla suçlamaktan geri durmadılar. Bütün bunların 15 Mayıs üye tespit tutanaklarının belirlenmesi nedeni ile yapılan göz boyamalar olduğunu iddia edecek kadar ileri gittiler. Bütün bu karalama kampanyalarına rağmen biz yetkili ve etkili sendika olmanın bilinci ve sorumluluğu ile çalışmalarımıza devam ettik.Yıllardır çalışmaları ile birçoklarının hayal dahi edemediği kazanımlara imza atan Diyanet-Sen İlahiyat önlisans mezunlarına lisans tamamlama hakkının mimarı olarak bir kazanıma daha imza atmanın haklı onurunu yaşıyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi