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‘Sınava son hafta nasıl geçirilmeli?’

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından lise son sınıf, mezun olmuş üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ‘Sınava Yürürken Son Hafta Nasıl Geçirilmeli?’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

‘Sınava son hafta nasıl geçirilmeli?’

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından lise son sınıf, mezun olmuş üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ‘Sınava Yürürken Son Hafta Nasıl Geçirilmeli?’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

22 Haziran 2018 Cuma 16:06
‘Sınava son hafta nasıl geçirilmeli?’

Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen seminerde Rehberlik Uzmanı Ferat Dalaman, öğrencilere çok değerli bilgiler aktardı.

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNE GÜVENMELİ

Öğrencileri kaygılandıran şeyin sınavın kendisi değil, sınava yüklenen farklı anlamlar olduğunu vurgulayan Ferat Dalaman, 'Ne yapabilirdim?' diye düşünmek yerine, 'Şu an ne yapabilirim?' düşüncesinin daha faydalı olacağı kaydetti. Sınavlara girerken 'Ne yaparsam yapayım ben bu sınavda kalacağım' gibi düşüncelerin yanlış olduğunu belirten Dalaman, “Zaten bu düşünce ile girilen sınavda öğrenci başarısız olur. Çünkü kendisine inanmıyor demektir. Bu gibi olumsuz düşünceler otomatik olarak kaygı duygusuna neden olur. Kaygılanan insanların zihinsel performanslarında düşüşler, fiziksel düşüşler meydana geliyor. Öğrencilerimize düşen sınavın asıl amacına odaklanıp güzel bir sınav geçirmektir. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

HER DAİM ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Programa katılan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Bu programlar çok önemli ve anlamlı. Bazen bir kelime, bazen bir cümle bazen de bir hayat hikayesi sizlerin bazı şeylere fark etmenize yardımcı olabilir. Ancak fark etmek yetmez. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak her daim öğrencilerimizin yanındayız. Kendinize de güvenmeniz gerekiyor. Kendinize güvendikçe bütün sıkıntıları aşarsınız. Şimdiden yapılacak sınavlarda hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Kent KonseyiSınavFerat Dalaman
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