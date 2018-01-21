SGM’ler 2017 yılında 4 bin öğrenciyi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) 2017 yılında Sakarya’nın farklı okullarından gelen 4 bin öğrenciyi ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri 2017 yılı eğitim öğretim dönemi boyunca farklı okullardan ziyarete gelen 4 bin öğrenciyi ağırladı. Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinin Sakaryalı minikler tarafından ziyaret edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, çocukların mutluluk kaynakları olduğunu ve 2018 yılında da öğrencileri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Aile ve Çocuk Şube Hizmetleri Müdürü Murat Kıroğlu, “Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerimizde 2017 yılında çeşitli okullardan gelen 4 bin öğrenciyi misafir ettik. Misafir çocuklarımız kurslarımız bünyesinde yer alan çeşitli eğitimlere katıldı. Tasarım, akıl oyunları, mutfak ve drama sınıflarımızda sürdürülen eğitimlerimizi yakından görme fırsatı elde ettiler. Öğrencileri merkezlerimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Minik öğrencilerimizin heyecanlarına şahit olmak bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah 2018 yılında da öğrencilerimizi merkezlerimizde misafir etmeye devam edeceğiz. SGM kapıları tüm öğrencilere sonunda kadar açık” dedi.