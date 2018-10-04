Arguvan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı’nda görevli trafik Polisi Kenan Pınar ile jandarma trafik görevlisi Yusuf Arslan ve Ali Bozdağ tarafından okul servis şoförlerine trafik eğitimi verildi.

CEP TELEFONLARINIZI KULLANMAYIN!

Eğitimlerde, servis şoförlerine uymaları gereken kurallar hazırlanan slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Jandarma Trafik görevlisi Uzman Çavuş Yusuf Arslan, “Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Emanet edilen çocuklarımızın can güvenliği öncelikli olmalıdır. Sürücülerimiz uykulu iken araç kullanmamalı. Hareket halinde iken siz servis şoförleri cep telefonlarınızı kullanmamalısınız. Bir anlık dalgınlık öğrencilerimizi tehlikeye atar” ifadelerine yer verdi.

Trafik eğitimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer ile 50’e yakın okul servis şoförü katıldı.