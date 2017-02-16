Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, “15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık” sözlerini değerlendiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, BUSABAH’a konuştu. Başkan Öztürk, söz konusu durumun çok iyi bir gelişme olduğunu kaydederek, bundan kendilerinin yararlanamadığını söyledi.

HERKES YARARLANSIN

“Ben şunu isterim: istiklal olsun, Kore olsun, Kıbrıs olsun, Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehit ve gazi olanlar da bundan yararlansın” diyen Başkan Öztürk, “Geçenlerde bizim Genel Merkezimizdeki yöneticiler Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’ne gitmiş. Görüşmüşler. Olumlu bir cevap verildi mi verilmedi mi bilemiyorum. ‘Biz bunu düşüneceğiz’ demişler. Yani bu konuyu gündemlerine alacaklarmış, fakat bunun ne zaman olacağını bilemiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin çocuklarına tanınan iş hakkından diğer bütün şehit ve gazilerin çocuklarına tanınmalı. Burada şehit olan ve gazi olanların çocuklarına da hem iş hem de okuma hakkı verilmeli” diye konuştu. Öztürk, alınan bu kararın sevindirici bir karar olduğuna da değindi.

Öte yandan konuyla ilgili kararın verilmesinden sonra sosyal medyadan da olumlu yorumlar yapıldı.

MUTLU SARIGÜL