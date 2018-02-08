Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Şenpazar Ortaokulunda zenginleştirilmiş kütüphaneye Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mardin’in Midyat ilçesinde terör örgütlerince düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Özden Kalmış’ın ismi verildi. Kütüphane, törenle hizmete açıldı.

81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Emniyet Genel Müdürlüğünün Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanarak kabul gören Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi hayata geçiyor. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yaklaşık 70 bin TL harcayarak yaptırılan Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi törenle hizmete açıldı.

Mardin’in Midyat ilçesinde terör örgütleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen Araç nüfusuna kayıtlı şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın ismi, Şenpazar Ortaokulunda Zenginleştirilmiş Kütüphaneye verildi ve açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Vali Yaşar Karadeniz, Şenpazar Harmangeriş Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilerle bir süre sohbet ederek, kitap ve temizlik maddesi dağıtımında bulundu. Öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştiren Vali Karadeniz, öğretmenlerin dilek ve önerilerini alarak, öğrencilerin başarı durumları hakkında bilgi aldı.

Kütüphane interneti ile kullanılabilen 7 bilgisayar, bin 500 kitap, 2 adet satranç masası bulunuyor ve aynı anda 36 kişiye hizmet veriliyor.