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Rektör Karabulut'a hayırlı olsun ziyareti

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yeni açılan Turgut Özal Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Karabulut, “Hep birlikte çalışıp 'Turgut Özal' ismine yakışır bir şekilde Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı, sıralı üniversiteler arasına girmek için burada bulunuyoruz” dedi.

Rektör Karabulut'a hayırlı olsun ziyareti

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yeni açılan Turgut Özal Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Karabulut, “Hep birlikte çalışıp 'Turgut Özal' ismine yakışır bir şekilde Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı, sıralı üniversiteler arasına girmek için burada bulunuyoruz” dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:59
Rektör Karabulut'a hayırlı olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Battalgazi bölgesine yapılan Turgut Özal Üniversitesine rektör olarak yeni atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretine bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Fendoğlu, üniversitede devam eden çalışmalar ve Turgut Özal Üniversitesinin akademik yılı başlangıcı, öncesi çalışmaların hangi aşamada olduğu hakkında bilgiler aldı.

Fendoğlu, konuşmasında, "Bugün Turgut Özal Üniversitesinin Malatya Rektörlüğüne atanan Aysun Hocamızı ziyarete geldik. Geçmişte kendisinin Malatya İnönü Üniversitesinde yaptığı çalışmalar takdire sayendir. Belirli bir süre geçici olarak ta olsa Ankara'ya da gitse yine Malatya'da Malatyalıların gönlünde taht kurmuş bir hocamız. Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanması sebebiyle kendisini ziyaret ettik. Kendilerine başarılarımızı, dileklerimizi ve desteklerimizi ilettik. Cenabı Allah çıkmış olduğu bu yolda kendisini muzaffer eylesin, muvaffak eylesin. Çok başarılı olacağına da canı gönülden inanıyorum" sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE'DE SAYILI ÜNİVERSİTELER ARASINA GİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Rektör Karabulut ise, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış olmanın verdiği yeni heyecanı aynı zamanda ekip ruhunun olabileceği bir süreç bir süreç için Sayın Vekilimize de hoş geldiniz diyoruz. Nazik ziyaretleri için şeref verdiniz. İnşallah sizlerin de ve tüm Malatyalıların desteğiyle üniversitemizi en güzel şekilde yönetmek için ve Türkiye'de sayılı üniversiteler arasına girmek için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte çalışıp 'Turgut Özal' ismine yakışır bir şekilde hem kayısıyla hem diğer ürünleriyle Malatya'da, Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı, sıralı üniversiteler arasına girmesi için bilim ve akademik anlamda anlamdaki çalışmalarımızda katkılarımızı sunup en güzel şekilde hizmet etmek için burada bulunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekilimiz Mehmet Beye de bu ziyaretinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Fendoğlu ve Rektör Karabulut, üniversitede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Fendoğlu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Aysun Bay KarabulutTurgut Özal Üniversitesi
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