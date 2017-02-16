Binlerce öğrencinin kayıtlı bulunduğu açıköğretim sisteminde, Malatya’dan da çok ciddi öğrenci katılımı oluyor. Bu anlamda açıköğretim konuları neredeyse herkesi ilgilendiriyor. Tüm merak edilen konuları Açıköğretim Malatya Büro Yöneticisi Nevil Bilge’ye sorduk.

KAYIT YENİLEMELER BAŞLADI

Nevil Bilge, “Kayıtlarımız 13 Şubat itibariyle başladı. 23-24 Şubat tarihleri de dahil olmak üzere mazeretli öğrenciler bu tarihe kadar kayıt yapabilecekler. Kayıt süresinin uzatılmasının söz konusu olmadığını ve öğrencilerin mağdur duruma düşmemesi için mutlaka belirtilen tarihler arasında ders ekleme çıkarma, kayıt işlemlerini ve ödemelerini yapmaları gerekmekte. Öğrencilerimizin öncelikle http://aof.anadolu.edu.tr adresimize girerek kayıt otomasyonuna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasıyla ve şifreyle giriş yaparak sistemin yönlendirmelerini takip etmeleri gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ders ekleme/çıkartma işlemini tamamladıktan sonra kayıt butonuna basıp çıkmak gerekiyor. Ders seçimi tamamlanmaması halinde eksik ders seçilmesine neden olacaktır. Eksik ders seçimi yapan öğrenci eksik ders ücreti yatırmış olacaktır. Kayıt esnasında eksik işlem yapan öğrenciler 23-23-24 Şubat tarihlerinde tekrar ders ekleme/çıkarma yapabilecekler” dedi.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Öğrenim ücretleri ve katkı payı ile ilgili ödemeler hakkında da bilgiler veren Bilge, “Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Mazeretli kayıtların son günü olan 24 Şubat 2017 tarihinde İnternet, ATM ve mobil bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecek. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini son günlere bırakmamaları onların menfaatlerine olacaktır. Yoğun olan günler de kayıt kuyrukları alıp başını gidebiliyor. Doğal olarak bizler de tek tek öğrencilerle detaylı şekilde ilgilenmekte zorlanıyoruz. Zamanında kayıt yapan öğrencilere daha daha çok yardımcı olabiliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık uçlu sorulardan bahseden Nevil Bilge, “AÖF sınav tarihleriyle ilgili bekleyiş devam ediyor. Bahar yarıyıl ara sınavları referandum nedeniyle daha önce planlanan 15-16 Nisan tarihlerinde yapılamayacak ve 20-30 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Dönem sonu sınavları da 3-4 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu dönem ilk defa bazı bölümlerimiz de açık uçlu sorular da sorulmaya başlayacak. Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, felsefe gibi bölümümüz de birkaç derste uygulanacak. Bu sene tek ders sınavı tarihi 15 Temmuz’dan dolayı 22 Temmuz tarihine alındı. Mezun olabilecek durumda olup daha önce tek dersi olan öğrencilere tanınan hak bu yıl 3 derse kadar çıkarıldı. Yani mezun olması söz konusu olan bir öğrenci eğer 3 dersten kaldıysa bu dersler için tekrar sınava girip başarılı olursa mezun olabilecektir” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK