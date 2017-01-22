22 Ocak 2017 Pazar

Polat’tan iki kardeşe jest

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, karne alma heyecanı yaşayan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Polat, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle karne almaya gidemeyen iki kardeş Emirhan ve Efekan Işık’ı evinde ziyaret ederek karnelerini hediye etti.

22 Ocak 2017 Pazar 14:14
Polat’tan iki kardeşe jest

  2016-2017 Yılı Eğitim-Öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle karne heyecanının yaşandığı Vali Galip Demirel Ortaokulu’nda öğrencilerin karne coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyareti sırasında öğrencilerle karşılıklı sohbet eden Başkan Polat, minik yavruların karne sevinçlerine ortak olmak istediklerini söyledi.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ
  Çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak için tüm imkânlarını seferber ettiklerini ifade eden Başkan Polat, "Çocuklarımız bizim umudumuz ve geleceğimizdir, onlara her yönüyle güzel bir gelecek sunmak için elimizdeki tüm imkânları seferber etmiş durumdayız. Bugün bu sıralarda okuyan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin kaderini tayin edecek, çok önemli makamlarda görev alacaklar, hepsi bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Çocuklarımızın güzel şartlarda eğitim görmeleri kültürel, sportif ve sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen sorumluluğun daha fazlasını yerine getirmeye özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.


KARDEŞLER, BAŞKAN POLAT’A TEŞEKKÜR ETTİ
  Başkan Polat, okuldaki törenden sonra geçirdikleri trafik kazası nedeniyle karne almaya gidemeyen Emirhan ve Efekan Işık kardeşleri evlerinde ziyaret ederek karnelerini hediye etti. Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın sürpriz ziyareti karşısında heyecanlanan iki öğrenci, yaşadıkları mutluluğu teşekkür ederek dile getirdiler. (Bülten)

 

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