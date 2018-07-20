PERSONELLERE EĞİTİM SEMİNERİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda 17-19 Temmuz tarihleri arasında üç ana başlık altında oturumlar düzenlenecek.

Ömer HalisdemirToplantı Salonu’nda 09.00–12.00 saatleri arasında başlayacak olan eğitim seminerinde kişisel gelişim, iletişim ve motivasyonkonularında eğitim verilecek.

Hizmet için eğitim çalışmalarının ilk günü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Muhtarlık İşleri, İtfaiye, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşavirliği ve Özel Kalem personellerine eğitim verildi.

Eğitim çalışmalarının ikinci gününde; Zabıta, Ulaşım Hizmetleri, Yol ve Altyapı Koordinasyon, Bilgi İşlem, Emlak ve İstimlak, İmar ve Şehircilik, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıklarına, üçüncü gün ise; Mali Hizmetler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Kültür ve Sosyal, Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları personellerine eğitim verilecek. (Bülten) busabahmalatya.com