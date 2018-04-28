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ÖSYM’den Önemli Kolaylık

ÖSYM, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların güncelleme yapmaları için herhangi bir sınava başvuru şartını kaldırdı.

ÖSYM’den Önemli Kolaylık

ÖSYM, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların güncelleme yapmaları için herhangi bir sınava başvuru şartını kaldırdı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:10
ÖSYM’den Önemli Kolaylık

ÖSYM, adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık sağlayan bir düzenleme yaptı. Merkez, adayların başvuru işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) fotoğrafı bulunan ancak fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların fotoğraf güncellemeleri için herhangi bir sınava başvuru yapmaları koşulunu kaldırdı.

ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemelerinden alınan ücret 1 Şubat 2018'de kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvurmaksızın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebileceklerini bildirdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ösymSınavFotoğraf Güncellemesi
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