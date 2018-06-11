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ÖSYM açıkladı

KPSS lisans ve önlisans memurluk sınavı tarihi açıklandı. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS sınavının tarihini ÖSYM açıkladı.

ÖSYM açıkladı

KPSS lisans ve önlisans memurluk sınavı tarihi açıklandı. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS sınavının tarihini ÖSYM açıkladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:19
ÖSYM açıkladı

İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar…

2018 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulundu. Sonuçlar ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek.

Sonuçlar da 31 Ağustos’ta açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaösymKpss
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