ÖSYM açıkladı

İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar…

2018 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulundu. Sonuçlar ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek.

Sonuçlar da 31 Ağustos’ta açıklanacak.

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