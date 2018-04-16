ÖNLİSANS VE LİSANS YARIŞMALARI YAPILACAK

TÜBİTAK Önlisans-Lisans Öğrencileri Yarışmaları’na başvurular 7-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nın kategorileri; temel sektörler, tekno girişimcilik, sosyal girişimcilik; Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’nın kategorileri; Ürün geliştirme, süreç geliştirme; Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması’nın kategorileri; Enerji, makine imalatı ve otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri şeklinde.

ÖDÜLLER

Yapılacak olan yarışmalardaki öğrenci ödülleri şu şekilde olacak:

Bölge ödülleri: Birincilik 3 bin TL, ikincilik 2 bin 250 TL, üçüncülük bin 500 TL.

Final ödülleri: Birincilik 10 bin TL, ikincilik 7 bin 500 TL, üçüncülük 5 bin TL.

Danışman ödülleri ise şu şekilde olacak:

Bölge ödülleri: Birincilik bin TL, ikincilik 750 TL, üçüncülük 500 TL.

Final ödülleri: Birincilik 3 bin TL, ikincilik 2 bin TL, üçüncülük bin 500 TL.(Haber Merkezi)