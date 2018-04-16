Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110467
ALTIN
177.286
DOLAR
4.0963
STERLİN
5.8483
EURO
5.0644

ÖNLİSANS VE LİSANS YARIŞMALARI YAPILACAK

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliği ile önlisans ve lisans öğrencilerinin başvurabileceği Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması, Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması düzenlenecek.

ÖNLİSANS VE LİSANS YARIŞMALARI YAPILACAK

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliği ile önlisans ve lisans öğrencilerinin başvurabileceği Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması, Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması düzenlenecek.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:50
ÖNLİSANS VE LİSANS YARIŞMALARI YAPILACAK

TÜBİTAK Önlisans-Lisans Öğrencileri Yarışmaları’na başvurular 7-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nın kategorileri; temel sektörler, tekno girişimcilik, sosyal girişimcilik; Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’nın kategorileri; Ürün geliştirme, süreç geliştirme; Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması’nın kategorileri; Enerji, makine imalatı ve otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri şeklinde.

ÖDÜLLER

Yapılacak olan yarışmalardaki öğrenci ödülleri şu şekilde olacak:

Bölge ödülleri: Birincilik 3 bin TL, ikincilik 2 bin 250 TL, üçüncülük bin 500 TL.

Final ödülleri: Birincilik 10 bin TL, ikincilik 7 bin 500 TL, üçüncülük 5 bin TL.

Danışman ödülleri ise şu şekilde olacak:

Bölge ödülleri: Birincilik bin TL, ikincilik 750 TL, üçüncülük 500 TL.

Final ödülleri: Birincilik 3 bin TL, ikincilik 2 bin TL, üçüncülük bin 500 TL.(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKTÜBİTAKÖnlisans-Lisans Öğrencileri Yarışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI YAPILDI
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI YAPILDI
AÖF DEĞİL, YKS GİBİ
AÖF DEĞİL, YKS GİBİ
Matematik öğretmeni beyin kanamasından öldü
Matematik öğretmeni beyin kanamasından öldü

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim